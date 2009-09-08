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Kültür-Sanat

Elli yıllık sanat yaşamı bu sergide

Sanat geçmişinin evrelerini anlattığı “Site” isimli sergisi ile Sarkis, İstanbul Modern Sanat Müzesi’nde sanatseverlerle buluşuyor.

08 Eylül 2009 03:00

11 Eylül’den itibaren açılacak olan sergide ayrıca Sarkis’in düzenleyeceği etkinliklere de katılınabilecek.

İstanbul Modern Eğitim ve Sosyal Projeler Bölümü, Sarkis’in çalışma tarzına uygun olarak hazırlanmış bu sergiye özel bir atölye, su içinde suluboya atölyesi ve 6-12 yaş arası sekiz genç sanatçı adayını bir araya getirecek özel bir okul-atölye programı da gerçekleştirecek.

Sanat hayatına ressam olarak başlayan Sarkis daha sonra eserlerinde heykel, ses ve video gibi formlara da yönelerek, farklı bir tarz geliştirdi.

Sergi 10 Ocak 2010’a kadar gezilebilecek…

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