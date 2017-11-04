Elleriyle kepçeye karşı koydular

BİRECİK(Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Birecik İlçesi\'nde, SİT alanına yapılan taziye evinin yıkılmak istemesi gerginliğine neden oldu. Yıkım için bölgeye gelen kepçeyi; taziye evinin çatısına çıkan kadın ve erkekler elleriyle engelledi. Mahalle sakinlerinin direnmesi sonucu yıkım gerçekleşmedi.

Birecik Belediyesi, Sancak Mahallesi\'nde bulunan bir taziye evinin SİT alanı üzerinde inşa edildiğini belirleyen Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu\'nun kararı doğrultusunda yıkılması için harekete geçti. Kararı uygulamak için bölgeye belediye görevlileri iş makineleriyle gitti. Ancak, yıkım için gelen görevlilere, mahalle sakinleri taziye evinin çatısına çıkarak karşı koydu. Bu gelişmeler üzerine alana gelen Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, yıkım için kurul kararını uygulamak zorunda olduklarını belirterek halktan anlayışlı davranmalarını istedi. Ancak mahalle sakinleri bu karara karşı gelerek iş makinasının önünde set oluşturdu. Bazıları ise çatıya çıkarak yapıyı yıkmaya çalışan kepçeye elleriyle karşı koymaya çalıştı. Çoğunluğu kadınlardan oluşan 100 kişilik grup yıkıma mani olurken, Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, “Kurul burasıyla ilgili yıkım kararı verdi. Bu nedenle karara uyulması gerekiyor\" dedi.

Bölgede bulunanların ikna olmaması üzerine yıkım ertelendi.



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