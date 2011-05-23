Ellerini dikenli telle bağlayıp canlı canlı gömdüler!

T24





İşkence yapmışlar...



15 kişi yakalandı





Ankara'daki 3 evine el koymuşlar



Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'de yaşayan bir kadının, kız kardeşi 29 yaşındaki Gönül Sungur'un 28 Şubat 2007 tarihinde Ankara'da kaybolduğunu bildirmesi üzerine çalışma başlattı. CNN Türk'te yer alan haber şöyle:Ekipler, para karşılığında erkeklerle birlikte olduğunu tespit ettiği Gönül Songur'un bağlantılı olduğu kişileri takibe aldı.Yapılan çalışmalar sonucunda kadının Kenan G. ve Cavit A.'nın da aralarında olduğu bir fuhuş çetesi tarafından çalıştırılmak istendiği tespit edildi.Fuhuş çetesinin, kendileri için çalışmaya ikna edemedikleri kadına zorla senet imzalattığı belirlendi. Bunun üzerine ekipler ayrıntılı çalışma başlattı.Çete üyelerini teknik takibe alan ekipler, telefonlarının sinyal verdiği bölgelerde arama başlattı. Polis ekipleri, çete üyelerinin Güney Çevre Otobanyolu Karataş Viyadüğü yakınlarında çok sayıda görüşme yaptığını belirledi. Bu bölgede sinyalleri tespit eden ekipler, dedektör köpeklerle arama yaptı. Yapılan arama sonucu Gönül Sungur'un yol kenarına gömülmüş cesedine ulaşıldı.Yapılan incelemede, elleri dikenli telle bağlanan kadına işkence yapıldığı belirlendi. Kadının işkence sonucu ölmek üzereyken, şüpheliler tarafından canlı canlı bir metrelik çukura konularak üzerinin toprakla kapatıldığı belirtildi.Yapılan tespitlerin ardından Ankara, İzmir, İstanbul, Van, Mersin ve Adana'da fuhuş çetesine yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, çetenin elebaşılığını yaptıkları belirlenen Kenan G. ve Cavit A.'nın da aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.Operasyonda 2 tabanca, 1 otomatik tüfek, bu silahlara ait çok sayıda fişek, 1 sustalı bıçak, uyuşturucu ve uyarıcı madde, sahte nüfus cüzdanları, 1 'sallama' tabir edilen bıçak, çetenin harcamalarını tuttuğu ajanda, senetler ve çeşitli belgeler ele geçirildi.Şüphelilerin, Gönül Sungur'a kendileri adına fuhuş yapması için zorla 11 senet imzalattığı belirlendi. Kadını öldüren çete üyelerinin, daha sonra zorla imzalatılan senetlerle icra takibi yaptırdıkları, kadının Ankara'daki 3 ayrı evine el koydukları belirtildi. Emniyetteki sorgulamaları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.