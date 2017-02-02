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Ellerine silah alıp tehdit ettiler: "Hayır" diyenleri sokaklarda bekliyor olacağız!

Paylaşımı yapan kişiler gözaltına alındı

02 Şubat 2017 18:28

Düzce'de yaşayan S.A. isimli bir genç, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kentte demokrasi nöbetlerinin tutulduğu Anıtpark Meydanı’nda, bir arkadaşıyla ellerinde tabanca ile çektirdikleri fotoğrafı, "Başkanlık sistemine 'hayır' diyenleri tıpkı 15 Temmuz gibi sokaklarda bekliyor olacağız" notuyla Facebook hesabından paylaştı. Paylaşımı yapan kişiler 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Hürriyet'ten Tezcan Solmaz'ın haberine göre; S.A.’nın, "Başkanlık sistemine ’hayır’ diyenleri tıpkı 15 Temmuz gibi sokaklarda bekliyor olacağız" notuyla sabah saatlerinde paylaştığı fotoğraf büyük tepki çekti. S.A., tepkiler üzerine bir süre sonra fotoğrafı sayfasından kaldırdı. 

Kapak fotoğrafı Sedat Peker

Facebook hesabında kapak fotoğrafı bölümünde Sedat Peker’in fotoğrafı bulunan S.A.’nın, silahlı paylaşımıyla ilgili polisin inceleme başlattığı öğrenildi.

 

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15 Temmuzdarbe girişimifotoğrafSedat PekerTezcan Solmazsilahbaşkanlık sistemiDüzce

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