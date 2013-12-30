'Eller yukarı bu bir soygundur' devri geçti

Bankacılar Birliği'nin rakamlarına göre İngiltere'de banka şubelerine düzenlenen soygun sayısında son 10 yılda yüzde 90'lık bir düşüş oldu.1992'deki soygun sayısı 847 iken 2011'de 66 soygun gerçekleşti. Bu düşüş, teknolojik gelişmelerin klasik soygun taktiklerini geçersiz kılmasına bağlandı.

ABD'de de benzeri bir gelişme sözkonusu. BBC Türkçe'de yer alan habere göre, FBI rakamlarına göre 2012'de ülke açpındaki banka soygunu sayısı 3870 ile son onyılın en düşük rakamı olmuş.

Soyguncular açısından caydırıcı olması ve banka çalışanlarının korunması amacıyla bankalar güvenlik teknolojisine büyük yatırımlar yaptı. Bunlar arasında, alarm düğmesine basıldığında hemen kapanan kepenkler, gelişkin kapalı devre TV sistemleri, soyguncuları şaşkına çeviren özel sis yayma sistemi ve "DNA" spreyi gibi yöntemler var.

Soyguncuyu kaplayan ve yıkandığında bile iz bırakan bu sprey soyguncunun o an bankada bulunduğunu kanıtlamış oluyor.

Siber suçlarda artış

Ayrıca bankaların eskiye oranla şubelerde daha az nakit para bulundurması da başka bir caydırıcı etken. Ancak bankalar arasında para taşıyan araçlara yönelik soygunlarda artış var.

Fiziksel zor yoluyla banka soygunu sayısı azalırken bankalara ve diğer finans kurumlarına yönelik siber suçlarda büyük bir artış var.

Son dönemlerde ABD'de bir mağazanın sahip olduğu 40 milyon kredi kartı bilgisinin kriminal yollardan elde edilerek internet üzerinden satışa sunulması bu duruma en iyi örneklerden biri. Güvenlik araştırması sonucu elde edilen bulgular bu işin Ukrayna'dan yapıldığını ortaya koydu.

Başka bir saldırıda ise New York merkezli korsanlar bankamatik bilgilerini içeren bir veri tabanına girip 45 milyon dolar çalmayı başarmış, bu olayla ilgili yedi kişi tutuklanmıştı.

Ayrıca hacker'lar banka bilgilerinin yanı sıra kişisel bilgileri de toplayıp paketler halinde satıyor.

