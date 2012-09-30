Ellen'dan Selena Gomez'e 'testere' sürprizi

ABD televizyonlarının en çok izlenen şovlarından “The Ellen DeGeneres Show”a katılan ünlü oyuncu Selena Gomez kendisine yapılan “testereli” sürpriz karşısında dehşet dolu anlar yaşadı.

20 yaşındaki oyuncu programın sunucusu Ellen DeGeneres’e korku filmlerini sevdiğini söyledi.

Gerilim filmi izlerken gözlerini ve kulaklarını kapattığını söyleyen Gomez çok geçmeden arkasından gelen testere sesiyle “korkularıyla yüzleşti”.

“Teksas Katlimı” filminin ana karakteri testereli cani “Der Yüz”ün kılığına girmiş olan bir aktör Gomez’e usulca yaklaşıp elinde tuttuğu testereyi çalıştırarak ona unutamayacağı bir deneyim yaşattı.

Olayın şokunu üzerinden atarak sohbete devam eden ABD’li oyuncu ilerleyen dakikalarda hiç beklemediği bir anda tekrar DeGeneres’in hazırladığı “komplo”nun kurbanı oldu.