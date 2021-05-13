Ellen DeGeneres, 18 sezon sonra programına son veriyor

T24 Dış Haberler

Ellen DeGeneres, uzun yıllardır yaptığı 'talk show'u gelecek sene bırakacağını açıkladı. Ellen'ın şovunda yeni çalışanları mobbing yapıldığı ve çalışma şartlarının yıpratıcı olduğu iddialarının ardından reytingler çakılmıştı.

Daily Mail'in aktardığına göre 18 sezondur devam eden 3 binden fazla programı yayımlanan programla ilgili açıklamayı DeGeneres ve Warner Brothers'ın çarşamba öğleden sonra yapması bekleniyor.

Habere göre 63 yaşındaki DeGeneres çalışanlarını programın 2021-2022 sezonunun sonunda noktalanacağı konusunda bilgilendirdi.

Ellen'ın The Hollywood Reporter'a yaptığı açıklama iddiayı doğurular nitelikte bulundu;

''Yaratıcı insanlar sürekli yeni şeyler denemeyi sever. Şov çok iyi ve eğlenceli olsa da benim için artık bir meydan okuma değil.''