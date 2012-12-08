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ELLE Stil Ödülleri sahiplerini buldu

Esma Sultan'da gerçekleştirilen ELLE Stil Ödülleri'ne birçok isim katıldı

08 Aralık 2012 11:38

Cnnturk'te yayınlanan ELLE Stil Ödülleri sahiplerini buldu.

Esma Sultan'da gerçekleştirilen ödül törenine birçok isim katıldı.

Düzenlendiği her ülkede en büyük organizasyonlarından biri olan Elle Style Awards, Kırmızı Halı ve Ödül töreni ile gecenin medya sponsoru olan cnnturk.com tarafından naklen yayınlandı.

İşte gecenin kazanan isimleri:

ELLE Style Stil İkonu: Burcu Esmersoy
ELLE Style İş Adamı: Ali Koç
ELLE Style İş Kadını: Oya Eczacıbaşı
ELLE Style Yılın Kadın Müzik Starı: Nil Karaibrahimgil
ELLE Style Kadın Oyuncu: Demet Evgar
ELLE Style Erkek Oyuncu: Mehmet Günsür
ELLE Style Yılın Erkek Müzik Starı: Murat Boz
ELLE Style Yılın Moda Tasarımcısı: Bora Aksu
ELLE Style Yılın Genç Moda Tasarımcısı: Tolga Turan
ELLE Style Yılın Fotoğrafçısı: Emre Güven
ELLE Style Yılın Mücevher Tasarımcısı: Nazan Pak / Ela Cindoruk
ELLE Style Mekan: Salt Galata
Lifetime Achievement in Jewellery Leyla Adler
Fashion Visionary Barbara Bui
International Style Icon Olivia Palermo
Lifetime Achievement in Fashion La Maison Sonia Rykiel

ETİKETLER

elle stil ödülleriesma sultankırmızı halı

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