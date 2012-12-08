Cnnturk'te yayınlanan ELLE Stil Ödülleri sahiplerini buldu.

Esma Sultan'da gerçekleştirilen ödül törenine birçok isim katıldı.

Düzenlendiği her ülkede en büyük organizasyonlarından biri olan Elle Style Awards, Kırmızı Halı ve Ödül töreni ile gecenin medya sponsoru olan cnnturk.com tarafından naklen yayınlandı.

İşte gecenin kazanan isimleri:

ELLE Style Stil İkonu: Burcu Esmersoy

ELLE Style İş Adamı: Ali Koç

ELLE Style İş Kadını: Oya Eczacıbaşı

ELLE Style Yılın Kadın Müzik Starı: Nil Karaibrahimgil

ELLE Style Kadın Oyuncu: Demet Evgar

ELLE Style Erkek Oyuncu: Mehmet Günsür

ELLE Style Yılın Erkek Müzik Starı: Murat Boz

ELLE Style Yılın Moda Tasarımcısı: Bora Aksu

ELLE Style Yılın Genç Moda Tasarımcısı: Tolga Turan

ELLE Style Yılın Fotoğrafçısı: Emre Güven

ELLE Style Yılın Mücevher Tasarımcısı: Nazan Pak / Ela Cindoruk

ELLE Style Mekan: Salt Galata

Lifetime Achievement in Jewellery Leyla Adler

Fashion Visionary Barbara Bui

International Style Icon Olivia Palermo

Lifetime Achievement in Fashion La Maison Sonia Rykiel