Elle oynama kararında değişikliğe gidildi; ofsayt "eğlenceli ve dinamik" hale getirilecek

Dünya futbolunda en sık tartışılan konulardan biri olan elle oynama kuralı için Uluslararası Futbol Birliği IFAB, bir dizi değişikliğe gitti. Buna göre her elle oynamanın ihlal sayılmadığı bir kez daha vurgulanırken, yeni kuralın 3 tane püf noktası belirtildi.



IFAB topa elle müdahale edilen her pozisyonun bir ihlal olmadığını belirterek, son kararın hakem değerlendirmesine kaldığını belirtti.

Açıklamada, "El ile müdahalelerde kurallar zaman zaman revize edilse de her zaman kesin ve tutarlı bir karar yoktur. Son kararın hakeme ait olduğunu ve oyuncunun eline veya koluna değen her pozisyonun ihlal olmadığını bir kez daha vurguluyoruz. Elle oynamalarda duruma göre yorum hakkı hakemindir." sözleri kullanıldı.

Yeni el kuralında 3 önemli nokta

* Top, sırtı dönük pozisyondaki oyuncunun koluna çarparsa oyun devam ettirilir.



* Kaleye atılan şutlarda top vücuttan ele gelirse, oyun devam eder, sarı kart yok.



* Futbolcu topla oynamaya çalışırken doğal konumunda eline çarparsa oyun devam.



Ayrıca kolun tamamının doğal olmayan şekilde büyümesine atıfta bulunulurken hakemlerin oyuncunun hareketine göre konumlarını belirleyerek kararlarını vermesi gerektiğini söyledi.

Ofsayt için çalışma yapılıyor

IFAB'dan ayrıca sürpriz bir çıkış geldi. Futbolda gol atmanın bir sistem içerisinde sürmesini sağlayan ofsayt kuralı ile ilgili yeni bir çalışma yapıldığını belirtti.

Ofsayt kuralıyla ilgili "Daha eğlenceli ve dinamik hale getirmek adına yeni bir çalışma" yapıldığı duyurulurken bir kural değişikliğinden önce kapsamlı testlerin ve denemelerin yapılacağının da altı çizildi.