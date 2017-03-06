"Elle kontrol etti" iddialarına Mehmet Topal'dan yanıt: Ailemin üstüne yemin ederim elle kontrol etseydim söylerdim

Fenerbahçe, tam 4 hafta sonra Spor Toto Süper Lig de galibiyete uzandı. Fenerbahçe'ye galibiyet golü 91. dakikada Mehmet Topal'ına yağından geldi. Ancak Topal'ın golü çok tartışıldı. Osmanlısporlu futbolcular Topal'ın topu eliyle aldığı itirazında bulundular. Bein Sports'un haberine göre Topal maç sonunda "Top elime çarptı, elimle kontrol etmedim. Zaten elim de vücuduma yapışıktı. Ailemin üstüne de yemin ederim elle kontrol etsem söylerdim. Çarptığı için de hakemin inisiyatifine bıraktım. Ben olsam ele çarpma olduğu için vermezdim golü" dedi.

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay da Mehmet Topal'ın attığı gol öncesi topa elle müdahalesine göndermede bulunarak, "Fenerbahçe çok iyi oynadı. Mehmet Topal çok güzel bir gol attı. Hakemi de tebrik ediyorum. Bu akşam hepsi çok iyiydiler." dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Kayserispor karşısında sahaya çıkardığı ilk 11'i, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki Osmanlıspor maçında da değiştirmedi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada, hafta içi Kayseri'de 3-0 kazanan kadroyu bozmayan Advocaat, son lig maçına göre ise kadroda 4 değişiklik yaptı.

Süper Lig'de geçen hafta Gaziantepspor ile 1-1 berabere kalınan maçta ilk 11'de oynayan Moussa Sow, Volkan Şen, İsmail Köybaşı ve Roman Neustaedter, Osmanlıspor karşısında yedek kulübesinde oturdu.

Bu oyuncuların yerine Jose Fernandao, Josef de Souza, Hasan Ali Kaldırım ve Simon Kjaer oynadı.