Eljif Elmas'a 15 milyon Euro

Mali olarak sıkıntılı bir süreçten geçen Fenerbahçe, değerli oyuncularını satmaya hazırlanıyor. Son olarak sarı-lacivertlilerin genç oyuncularından Eljif Elmas için 15 milyon Euro'luk bir transfer teklifi olduğu iddia edildi.

İtalya’nın önemli ekiplerinden Lazio, Eljif Elmas’ın peşine düştü. Corriero dello Sport’un haberine göre, 19 yaşındaki Makedon orta sahanın devre arasından sonra kariyerine Lazio’da devam edeceği iddia edildi.

İtalyan ekibi, sarı-lacivertli kulübe 15 milyon Euro'luk bir teklif iletecek. Geçtiğimiz sezon Aykut Kocaman yönetiminde şans bulamayan Eljif, bu sezon takımın en istikrarlı oyuncularından biri olarak dikkat çekiyor.

Elmas, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 25 maçta takımına 1 gollük katkı sağladı.