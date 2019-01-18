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Spor

Eljif Elmas ve Diagne Mbaye PFDK'ya sevk edildi

İSTANBUL / DHA Fenerbahçeli Eljif Elmas ve Kasımpaşalı futbolcu Diagne Mbaye Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi

18 Ocak 2019 20:27

İSTANBUL / DHA

Fenerbahçeli Eljif Elmas ve Kasımpaşalı futbolcu Diagne Mbaye Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu\'na (PFDK) sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği\'nce PFDK\'ya yapılan sevk raporları şöyle;
1- İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Kulübü\'nün 15.01.2019 tarihinde oynanan İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR-AKHİSARSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki \"saha olayları\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 52. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.
2- ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü\'nün 15.01.2019 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki \"saha olayları\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 52. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.
3- HATAYSPOR futbolcusu BAKARY NIMAGA\'nın 16.01.2019 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-HATAYSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki \"kural dışı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 43. maddesi uyarınca 17.01.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.
4- KASIMPAŞA A.Ş. futbolcusu DIAGNE MBAYE\'nin 17.01.2019 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki \"tükürmesi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 41. maddesi uyarınca 18.01.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.
5- FENERBAHÇE A.Ş. futbolcusu ELJIF ELMAS\'ın 17.01.2019 tarihinde oynanan ÜMRANİYESPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki \"kural dışı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 43. maddesi uyarınca 18.01.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir

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