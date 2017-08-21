Eljif Elmas, Makedonya Milli Takımı'na seçildi

İSTANBUL,(DHA) - FENERBAHÇE\'nin sezon başında Makedonya\'dan kadrosuna katmak üzere İstanbul\'a getirdiği ancak 18 yaşını doldurmadığı için sözleşme imzalayamadığı Eljif Elmas, Makedonya Milli Takımı\'na davet edildi.

Genç oyuncu Teknik Direktör Igor Angelovski tarafından 2 ve 5 Eylül tarihlerinde İsrail ve Arnavutluk ile oynanacak karşılaşmalar için Makedonya A Milli Takım aday kadrosuna çağırıldı.

FENERBAHÇE\'DE OYNAMADAN MİLLİ TAKIMA

Geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen ve Makedonya\'nın Messi\'si lakabını alan Eljif Elmas, resmi olarak Sarı-Lacivertli formayı giyemese de Makedonya Milli Takımından davet almayı başardı. Genç oyuncu sadece Fenerbahçe\'nin Cagliari ile oynanan hazırlık maçının ikinci yarısında forma giydi. Eljif, soğukkanlılığı ve top hakimiyetiyle Fenerbahçeli taraftarları kendine hayran bırakmıştı.

İKİNCİ DEVREDE OYNAYABİLİR

27 Eylül doğumlu olan genç oyuncu, transfer döneminin 7 Eylül\'de sona ermesi sebebiyle Fenerbahçe formasını ligin ilk yarısında giyemecek. 18 yaşına girdikten sonra profesyonel sözleşme imzalanacak olan Eljif Elmas, sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe formasıyla ligde boy gösterebilecek.

