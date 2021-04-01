Eljif Elmas, Almanya'yı yıktı!

Almanya, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Kuzey Makedonya'ya 2-1 mağlup oldu. Konuk ekibin gollerini Goran Pandev ve Eljif Elmas kaydetti.



2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Almanya, Kuzey Makedonya'yı konuk etti. Karşılaşmanın 45+2. dakikasında Pandev ile öne geçen Kuzey Makedonya, 63. dakikada İlkay Gündoğan'ın penaltı golüne engel olamadı ve skora denge geldi.



Dakikalar 85'i gösterdiğinde ise sahneye Eljif Elmas çıktı ve skoru 2-1'e getirdi.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Kuzey Makedonya, Almanya'yı 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte üçüncü maçların ardından iki takımın da puanları 6'ya yükseldi.