Eljero Elia: "Nizami ve net golümüz verilmedi"

\"Emeğimiz bizden alındı\"

\"Bu uygulama varken bu hatalar yapılıyorsa bunu sorgulamak lazım\"

Ali DANAŞ / İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in 8\'inci haftasında Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Başakşehirli futbolcu Eljero Elia basın mensuplarına konuştu.

Topa hakim olan tarafın kendileri olduğunu söyleyen Elia, \"İki takım da pozisyonlara girdi. Biz daha çok topa sahip olduk. Benim attığım nizami bir gol vardı. O sırada VAR\'ın çalışmıyor olması ve net bir şekilde bu golün verilmemesi bizi çok üzdü. Herkes içeride çok üzgün. Bir hafta boyunca bir maçı kazanmak için çalışıyorsunuz. Vermiş olduğumuz emek, bu kadar basit şekilde ve adil olmayan şekilde alınınca çok canımız yandı. Keşke böyle olmasaydı. Nizami ve net golümüz verilmedi\" dedi.

\"EMEĞİMİZ BİZDEN ALINDI\"

Golle ilgili kafasında bir soru işareti olmadığını belirten Elia, \"Golü attıktan sonra sevinirken hakem bir kulaklığına gitti ben de içeriden bir haber aldığını düşündüm o yüzden bir şey söylemedim. Ama ne zaman ki soyunma odasına geldik ve telefonlara baktık, golün ne kadar nizami olduğunu gördük. Biz bütün hafta boyunca bu maç için çalışıyoruz. Hiç futbol oynamayalım, hiç maça çıkmayalım, otomatik olarak 3 puanı verelim. Emeğimiz bizden alındı\" ifadelerini kullandı.

\"BU UYGULAMA VARKEN BU HATALAR YAPILIYORSA BUNU SORGULAMAK LAZIM\"

Hakemlere art niyetli diyemeyeceğini söyleyen Elia, şöyle konuştu: \"Hakemlere art niyetli demeyelim, öyle diyemem. Bizim takımdaki sarı kart sayısı fazlaydı. Bazen baskıdan dolayı ev sahibi takıma karşı biraz daha rahat karar verebiliyorlar. Ama VAR\'ın olduğu bir ortamda böyle hataların yapılmaması lazım. Hala çok şaşkınım. Bu uygulama varken bu hatalar yapılıyorsa bunu sorgulamak lazım.\"

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