Elizabeth Hurley nişanlandı

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İngiliz gazeteleri, Hurley'yi parmağındaki büyük nişan yüzüğüyle görüntüledi.İskoçya'da bulunan Warne da gazetecilere yaptığı açıklamada, Hurley ile nişanlandığını doğruladı.İkili 10 aydır birlikteydi. 2007 yılında milli takımdan emekliliğini isteyen Warne, halen Hindistan Premier Ligi'nde Racaştan Royals'da oynuyor.Aktör Hugh Grant ile 10 yıldan uzun süre birlikte yaşayan Hurley, daha sonra Hindistanlı iş adamı Arun Nayar ile evlenmişti.