Eliyle polisi iten mağdura 5 yıla kadar hapis istemi, işkenceci polislere 4 ay!

İzmir'deki Karabağlar Polis Merkezi Amirliği'nde polisler tarafından tekme tokat dövülen ve yerlerde sürüklenen Fevziye Cengiz'le ilgili davada, eliyle polisi iten Cengiz'e 7.5 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis istendi, işkence suçundan yargılanan polislere verilen 1 yıl 3 ay çok görülerek 4-9 ay arası hapse düşürülmesi istendi.

Cumhuriyet'ten Kemal Göktaş'ın haberine göre, İzmir Karabağlar Polis Merkezi’nde polisler tarafından dakikalarca feci şekilde dövüldüğü kamera kayıtları ile ortaya çıkan Fevziye Cengiz’in davasında savcılıktan çok tartışılacak bir temyiz istemi geldi. Mahkemenin mağdurla işkenceden yargılanan polislere aynı cezayı vermesine itiraz eden savcılık, polislerin cezalarını düşürecek, mağdurun ise daha ağır cezaya mahkûm edilmesini sağlayacak bir temyiz başvurusu yaptı. Temyiz başvurusunda polise hakaretten ceza alan ancak “direnme” suçundan beraat eden mağdura, eliyle polisi ittiği gerekçesiyle 7.5 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası verilmesi istendi. Mağdurun eliyle polisi itmesini “cebir kullanarak direnme” sayan savcılık, mağduru dakikalarca döven ve işledikleri suçu, işkence yerine basit yaralama sayarak polislere verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasını da çok gördü. Polislerin “kızgınlıkla” ve “haksız tahrik” altında Fevziye Cengiz’i dövdüklerini ileri süren savcılık, cezanın 4 aya kadar düşürülmesini istedi.

Tekme, tokat, küfür

Fevziye Cengiz, Karabağlar’daki müzikhollere yönelik 17 Temmuz 2011’de yapılan denetimde, kimliği olmadığı gerekçesiyle eşinin yanından alınarak merkeze götürüldü. Cengiz’in karakolda dayak yediğine ilişkin güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüler ise olaydan 5 ay sonra ortaya çıktı.

Görüntülerde, polisler Hakan Y. ve Beyit S, genç kadını bir masanın arkasına götürerek tekme ve tokat atıyor, saçını çekiyordu. Genç kadını kameranın görmediği kapı eşiğine götüren polislerin inip kalkan kolları görülüyordu. Kadının özellikle yüzüne vurmaya devam eden iki polisin ağız hareketlerinden küfür ettikleri ve bağırdıkları anlaşılıyordu. Bu sırada odaya bazı polisler girip çıkıyor, ancak dayağa müdâhele eden olmuyordu. Dayağı baştan beri seyreden polis Nevzat A. ise perdeyi çekerek dayağın dışarıdan görünmesini engellemeye çalışıyordu.

İyi hal indirimi

Mahkeme, polisler Beyit S. ve Hakan Y’nin, Cengiz’i feci şekilde dövmelerini işkence değil “basit yaralama” kapsamında gördü. İyi hal indirimi de yapan mahkeme iki polisi 1 yıl 3’er ay hapse mahkûm etti. Mahkeme cezaları ertelemese de denetimli serbestlik hükümlerine göre iki polis cezaevine girmeyecek.

Bu karara karşı İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı temyiz talebinde bulundu. Başsavcılık Cengiz’e verilen “görevi yaptırmamak için direnme” suçundan verilen beraat kararının bozulmasını talep etti. Cengiz’in “polis arabasına binmemek için eli kolu ile itekleyerek polislere direndiği, ayrıca eliyle polis memurlarına vurduğu” ileri sürüldü ve bunun karşılığında 7.5 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

"1 yıl 3 ay çok"

Ayrıca “basit yaralama” suçundan ceza alan polislerin lehine de temyize gidildi. Polislerin Cengiz’e “kendilerine hakaret etmesinden dolayı duydukları kızgınlıktan ve ani olarak gelişen kararla vurdukları” ileri sürülen başvuruda bu nedenle cezadan haksız tahrik indirimi yapılmasını istendi. Yargıtay’ın temyiz başvurusunu kabul etmesi halinde polislerin 1 yıl 3 aylık hapis cezası 4 -9 ay arasında olacak.