Elitaş: Uzlaşma sadece söylemde

T24 - AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Anayasa değişikliği teklifi üzerinde uzlaşma konusunun sadece söylemde olduğunu, eylemde bulunanın olmadığını söyledi. TBMM İdare Amiri ve AKP Adıyaman Milletvekili Hüsrev Kutlu da uzlaşmanın pere arkasında mümkün olmadığını düşündüğünü söyledi.





Elitaş, Anayasa değişikliği teklifi üzerinde uzlaşmanın söz konusu olup olmayacağına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in ''tekliften iki maddenin çıkarılıp uzlaşma sağlanması'' yönünde teklifi olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildiren Elitaş, ''Tamamen söylenti'' dedi.





CHP'ye, verdikleri Anayasa değişikliği teklifi üzerinde uzlaşmayı önerdiklerini ancak ''hayır'' cevabı aldıklarını anımsatan Elitaş, MHP'nin ''uzlaşalım'' dediğini ancak verdikleri değişiklik önergelerinin tamamının, madde metninin tekliften çıkarılmasına ilişkin olduğunu söyledi.





Elitaş, ''Birileri bir dedikodu yayıyor ama amaçları ne bilmiyoruz. Uzlaşmak isteyen arzu eden varsa, partimizin yetkilileriyle görüşür. Bizim bu konuda, hiç kimseye bir teklifimiz yok. Anayasa görüşmelerinden önce, Komisyon görüşmelerinde teklif etmiştik, yaklaşım sadece söylemde var, eylemde bulunan kimse yok'' diye konuştu.







'Perde arkasında uzlaşacağımızı düşünmüyorum'







TBMM İdare Amiri ve AKP Adıyaman Milletvekili Hüsrev Kutlu da uzlaşmanın her zaman mümkün olduğunu, Meclis içinde uzlaşmanın olması gerektiğine dikkati çekti.



"Öncelikle herkesin kendi kendisiyle uzlaşması gerekir'' diyen Kutlu, şunları söyledi:





''Biz nasıl kulislerde uzlaşabiliyoruz, Meclis ara verdiğinde gruplar arasında çok rahat uzlaşma sağlayabiliyoruz. Demek ki uzlaşma yeteneğimiz var. Bir araya gelip uzlaşabiliriz, doğrular üzerinde uzlaşmamızın herhangi bir sakıncası yoktur. Ben uzlaşmayı, son ana kadar mümkün görüyorum. Gerginlik, hem Meclis içinde hem Meclis dışında çok fayda getiren bir şey değil. Bu gerginliğe, AK Parti'nin sebep olmadığı düşüncesindeyiz. Bu uzlaşı olmayacaksa da en azından muhalefet partisinin milletvekillerine ret oyu hakkı vermesi gerektiğini düşünüyorum. İçeriye girerlerse biz milletvekilleriyle perde arkasında bile uzlaşacağımızı düşünüyorum.''