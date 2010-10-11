Elitaş: Kılıçdaroğlu'nun Aysun Kayacı'dan ne farkı var

T24 - AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun referandumla ilgili, 'Halkın kararına saygılıyız ama. Hayır diyenler daha eğitimli' açıklamasına "Kılaçdaroğlu'nun manken Aysun Kayacı'dan ne farkı var. Biri manken, biri siyasi parti genel başkanı" yanıtı verdi.



AKP Kocasinan İlçe Başkanlığı Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Belçika'da yaptığı referandum değerlendirmesini yorumladı. Elitaş, "Halk oylaması sonrası CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Belçika'ya gitti. Burada Kılıçdaroğlu'na referandum sonucu sorulduğunda, 'Halkın kararına saygı duyuyoruz. Ama, hayır oyu kullananların büyük oranının eğitim seviyesi daha yüksek' dedi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ilk yorumu bu. Televizyonda program yapan biri vardı ya manken-sunucu Aysun Kayacı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun manken Aysun Kayacı'dan ne farkı var? Biri manken, biri siyasi parti genel başkanı" dedi.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de referandum sonucunu üzgün ve bezgin bir halde değerlendirdiğini de öne süren AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, şöyle devam etti: "Sayın Devlet Bahçeli'ye sordular. Bahçeli de öyle üzgün öyle bezgin ki. Çünkü tabanının, milliyetçilerin, ülkücülerin kabul etmediği 'hayır' kampanyasına büyük bir hırçınlıkla destek veren CHP'nin arkasına vagon olarak takılmış. PKK ile İmralı ile BDP ile kol kola girmiş bir siyaseti kendisine ilke edinen MHP'nin yönetimine kızan ülkücülere rağmen, milliyetçilere rağmen, bunu desteklemesinin sonucu iç dünyasındaki fırtınaları ortaya koyan Bahçeli'nin ilk günkü yorumu '12 Eylül halk oylamasında yüzde 58 evet diyenler Türkiye'yi karanlık dehlizlere doğru yola çıkarmıştır' oldu. Şu kafaya bak, 12 Eylül'deki milletin verdiği mesajı bir ışık gibi algılamış olsaydı Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğinin ne kadar aydınlık, ne kadar parlak olduğunu anlama kabiliyetine ulaşmış olurdu."