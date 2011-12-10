-Elitaş: Kaplan, Türk milletinden özür dilesin TBMM (A.A) - 10.12.2011 - AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, milletvekili konuşma kürsüsünde bardak kıran BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan'ın Türk milletinden özür dilemesi gerektiğini belirterek, ''İlk defa bu kürsüde bardak kırıldı'' dedi. BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan, TBMM Genel Kurulunda, yaşanan gerginlik sonrasında verilen aranın ardından şike cezalarında indirim öngören kanunun 1. maddesinde partisinin verdiği önerge üzerinde söz aldı. TBMM Başkanvekili Mehmet Sağlam'ın, ''taraflı'' davrandığını öne süren Kaplan, ''Bu kürsüde küfürler edilmemiş gibi davrandınız, buna hakkınız yok. Tutumunuz kaygı vericidir. Bu yasama sürecini bu şekilde sürdürme imkanınız yok. Lütfen çekiliniz, tarafsızlığınızı yitirdiniz'' diye konuştu. AK Parti milletvekilleri, ''Genel Kuruldan özür dilesin'' diye bağırdı. TBMM Başkanvekili Mehmet Sağlam, tutanakları okudu. Sağlam, ''Bu sözler karşısında siz kürsüye çıkıp, kürsüdeki bardağı kırdınız, parçaladınız. Kafasına atmadınız ama kafasına da gelebilirdi herkesin'' dedi. Sağlam İçtüzüğün ''Disiplin cezalarında savunma ve özür dileme'' hükümlerini içeren 163. maddesini okudu. ''Yaptığınız hareket, bardağı kürsüye vurup kırdınız. Üstüne yürüdünüz. Sizi zorla zaptettiler. Üstüne yürüdünüz. Şimdi ben size kınama cezası vermek üzere savunmanızı istiyorum. Lütfen kürsüye buyurunuz'' diyen Sağlam, Kaplan'ı kürsüye davet etti. Bunun üzerine Kaplan, ''Ben sizin hukukunuz hakkında söz istiyorum'' dedi. Sağlam da ''O geçti, orada yapılacak bir şey yok'' karşılığını verdi. Kaplan ise ''Engizisyon mahkemesi kuramazsınız'' diye konuştu. -''Hoş olmayan hadiseler''- AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Önder'in bu sözleri üzerine, ''Kendini kontrol edemiyor'' diyerek tepkisini dile getirdi. CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, Kaplan'a, ''amacınızı aştınız'' diye seslendi. İnce, ''Sayın Kaplan, sanki Sayın Canikli bu işin içindeymiş gibi imada bulundunuz. Biz herkesle konuşuruz. Bunda sakınca yoktur. Sayın Hasip Kaplan da sinirlenmiş olabilir. Bardağı kırdı, sıçradı özel bir kasıtla Sayın Mahir Ünal'a doğru atmadı. 'Sporda şiddet' derken siyasette şiddetten bir geri adım atalım diyorum'' diye konuştu. İnce, Canikli'nin haksızlığa uğradığını düşündüğünü söyledi. MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır da parlamentonunu birlikte bir sonuç oluşturarak, işi tamamlanması gerektiğini söyledi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise hiç hoş olmayan hadiseler yaşandığını ifade etti.