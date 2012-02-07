-Elitaş: İçtüzükte anlaşma sağlayamadık TBMM (A.A) - 07.02.2012 - AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP, MHP ve BDP grup başkanvekilleriyle TBMM İçtüzüğü'nün değişitirilmesini düzenleyen teklifle ilgili yaptıkları görüşmenin ''bugünkü gündeminde'' anlaşma sağlayamadıklarını bildirerek, ''görüşmelerimiz yarın da sürecek, uslaşma için çalışıyoruz'' dedi. Elitaş, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, ''Görüşmelerimizin bugünkü gündeminde anlaşma sağlayamadık, görüşmelerimiz yarın da devam edecek. Uzlaşma için çalışıyoruz. Genel Kurulda bugün İçtüzük değişikliğine ilişkin teklifi görüşmeyeceğiz'' bilgisini verdi.