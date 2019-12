-ELİTAŞ: HERONLARLA İLGİLİ İDDİALAR CEVAPLANMALI KAYSERİ (A.A) - 19.08.2010 - AK Parti Grup Başkan Vekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Genelkurmay Başkanlığı'nın ''Heron'' olarak adlandırılan insansız hava uçaklarına yönelik iddialara derhal açıklama yapmasını istedi. Elitaş, yaptığı açıklamada, Heronlarla ilgili iddia ve görüntülerin yaklaşık 20 gündür kamuoyunu meşgul ettiğini, bazı gazete ve televizyonların Heron görüntülerinin gerçek olduğuyla ilgili iddiaları olduğunu kaydetti. Söz konusu iddiaların muhatabı olan kişilerin bugüne kadar hiçbir şekilde açıklama yapmadığına işaret eden Elitaş, ''Her konuda beyenat vermeyi alışkanlık haline getiren Genelkurmay Başkanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı temsilcileri, bu kadar önemli bir iddia karşısında sessiz sakin durmaları, açıkçası bir Türk vatandaşı olarak, 4 erkek evlat babası olarak beni endişelendiriyor, beni şüpheye düşürüyor'' dedi. Genelkurmay Başkanlığı'nın bir an önce Heronlarla ilgili açıklama yapmasını isteyen Elitaş, ''İhmal var ise hata var ise derhal soruşturma başlatmalı. Suçlular varsa derhal cezalandırılmalı, suç varsa Türk Milleti'nden, şehit ailelerinden derhal özür dilenmelidir'' diye konuştu. Yapılacak soruşturma sonunda iddiaların asılsız olması halinde bu iddiaları ortaya atanların cezalandırılmasını da isteyen Elitaş, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Soruşturma sonunda bu iddialar asılsız ve mesnetsiz ise bu konuda yayın yapan kurum ve kuruluşlar derhal mahkemeye verilmeli, Türk Ordusu'nun, Peygamber Ocağı olarak tarif ettiğimiz ordunun yıpranmasına hiç kimse fırsat vermemeli. Bu konuda hata yapan cezasını çekmelidir.'' Genelkurmay Başkanlığı'nda 27 Ağustos'ta devir teslim töreni yapılacağını hatırlatan Elitaş, Heronlarla ilgili açıklamanın bu tarihten önce yapılmasını da isteyerek, şöyle devam etti: ''27 Ağustos'a kadar görevi devam eden Genelkurmay Başkanı, bir belge ile ilgili ıslak imza olmadığından dolayı 'kağıt parçası' demişti. Havan topuyla ilgili bir malzemeyi de 'bir boru parçası' diye ifade etmişti. Hepsinin nasıl farklı olduğunu, nasıl bir yanılgı içerisinde olduğunu gösteren şimdiki Genelkurmay Başkanı, maalesef her konuda beyanat vermeyi alışkanlık haline getirmişti. Sayın Başbuğ, bir an önce bu konuyla ilgili açıklamaları yapıp hepimizin yüreğine su serpmelidir. Türk Ordusu'nun bu kadar yıpranmasına meydan vermemelidir.''