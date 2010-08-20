-ELİTAŞ: GENELKURMAY KİME BAĞLI BELLİ DEĞİL KAYSERİ (A.A) - 20.08.2010 - AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, ''Genelkurmay Başkanlığının kime bağlı olduğu belli olmayan tek anayasa Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'dır'' dedi. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaretinde Cemiyet Başkanı Veli Altınkaya'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Heronlarla ilgili ''Genelkurmay hükümete bağlıdır. Hükümet bu konuda açıklama yapmalıdır'' şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerine Elitaş, Genelkurmay Başkanlığının direk hükümete bağlı olmadığını söyledi. Elitaş, şunları kaydetti: ''Sayın Kılıçdaroğlu, CHP'nin hafızasını sildiği gibi, kendisinin de siyasette hafızasının olmadığından dolayı, anayasayı okuma imkanı bulamadığından dolayı, bir kasetin ürünü olarak genel başkanlık koltuğuna oturduğundan dolayı neyin ne olduğunu unutmuş olabiliyor. Genelkurmay Başkanlığının kime bağlı olduğu belli olmayan tek anayasa Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'dır. Cumhurbaşkanları savaş zamanında, başkomutanlık görevini Genelkurmay Başkanı'na devreder. Barış zamanında bu Cumhurbaşkanıdır. Genelkurmay başkanlığı başbakana, hükümete bağlı değildir, hükümete karşı sorumludur. Her ne anlam ifade ediyorsa bu hükümete karşı sorumludur. Kime bağlı belli değil.'' Elitaş, Yüksek Askeri Şura toplantılarında Genelkurmay Başkanı ile Başbakanın aynı konumda bulunmalarını doğru bulmadığını kaydederek şöyle devam etti: ''Benim içime sindiremediğim en önemli görüntülerden birisi Yüksek Askeri Şura toplantılarında Başbakanla Genelkurmay Başkanı'nın yan yana, aynı hizada oturması. Ülkedeki demokrasinin hangi noktada olduğunun göstergesidir. Yüksek Askeri Şura'nın başkanı Başbakan olmalıdır. Çünkü Yüksek Askeri Şura'daki alt kademelerin terfileri Genelkurmayın kendi iç teamüllerine göre yapılmaktadır. Kuvvet komutanları ile Genelkurmay Başkanlarının kim olacağı konusundaki takdir Hükümete ve Cumhurbaşkanına aittir.''