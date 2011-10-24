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Politika

Elitaş: Genel görüşme ertelenemez  TBMM (A.A)

24 Ekim 2011 20:58

-Elitaş: Genel görüşme ertelenemez  TBMM (A.A) - 24.10.2011 - AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 26 Ekim Çarşamba günü yapılması planlanan ''terör'' konulu Genel Görüşme'nin ertelenemeyeceğini belirterek, ''Üzerinde konuşma yapılarak ya da yapılmadan Genel Görüşme yapılabilir. Meclis Başkanı'nın üreteceği formüle uyarız'' dedi.  AK Parti grup başkanvekilleri, yaptıkları toplantıda, Genel Görüşme konusunu ele aldı. Elitaş, toplantının ardından yaptığı açıklamada,  Genel Görüşme'nin ertelenmesi konusunda siyasi partilerin Meclis Başkanı Cemil Çiçek'ten talepte bulunduğunu hatırlattı.  ''Bize göre, Genel Görüşme'nin ertelenmesi mümkün değil'' diyen Elitaş, üzerinde konuşma yapılarak ya da  yapılmadan Genel Görüşme'nin yapılabileceğini kaydetti.  Genel Görüşme'nin, grupların Meclis Başkanı Cemil Çiçek ile temasından çıkacak sonuca göre netlik kazanacağını ifade eden Elitaş, ''Biz Meclis Başkanı'nın bulacağı formüle uyarız'' dedi.

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