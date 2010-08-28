-ELİTAŞ: 'GENEL AF' APO'YU DA AFFETMEK DEMEKTİR KAYSERİ (A.A) - 28.08.2010 - AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel afla ilgili açıklamalarını değerlendirirken, ''Sayın Kılıçdaroğlu ne söylediğinin farkında değil. 'Genel af' demek, Apo'yu da affetmek demektir'' dedi. Elitaş, yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun genel afla ilgili düşüncelerinin ve açıklamalarının CHP içerisinde de rahatsızlık yarattığını ifade ederek, ''Kılıçdaroğlu, 'doğudaki batıdaki, kuzeydeki güneydeki elinde silahı olan kim varsa silahını bıraksın gelsin, genel af çıkartalım' dediği takdirde, ucunun nereye gittiğinin farkında değil. Kulağına biri bir şey söylüyor, o söylediği meydanın yapısına göre, niteliğine göre bir şeyler ifade etmeye çalışıyor ama bugün CHP'yi çok büyük sıkıntıya sokmuştur. Açıkça Kılıçdaroğlu sözlerini ölçerek, tartarak söylemesi lazım'' diye konuştu. Elitaş, Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin çok yanlış olduğunu da ifade ederek, ''Bir de çok önemli, dikkatimi çeken bir konu var. Dün bir televizyon kanalında 'CHP böyle ifade ediyor' deyince, spiker düzeltme yaptı, 'CHP değil, Sayın Kılıçdaroğlu böyle bir beyanatta bulundu' diye. Sayın Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin tüzel kişiliğini temsil edip etmediği hala tartışılıyor. Bu açıklama CHP'lilerin büyük kısmını da rahatsız etmiştir'' diye konuştu. Elitaş, Kılıçdaroğlu'nun vaatlerini de eleştirerek, şöyle konuştu: ''Referandum için eğilimin zaten 'evet' yönünde gitmesi sonucu Sayın Kılıçdaroğlu vaat bombardımanına başladı. Bir ara Tansu Çiller'in iki anahtar, üç anahtar vaatleri vardı. Kılıçdaroğlu da Tansu Çiller'i sollayacak şekilde vaatlerini yapıyor. Kayısı fiyatlarından başladı. Bugün de herhalde Kayseri'de mantıdan bahseder. Vaatler artık olağanüstü bir noktaya geldi'' dedi. Mustafa Elitaş, askerlik süresiyle ilgili de sürenin 9 aya düşürülmesi konusunda daha önce Milli Savunma Bakanlığının çalışmasının olduğunu da kaydederek, şu bilgileri verdi: ''Öyle bir görüşme, konuşma var. Değerlendirilip uygun olan, dünyanın bulunduğu konjonktüre göre değerlendirilmesi gerekir. Dünyada eğer sakin bir ortam var ise askerliğin ona göre süresinin azaltılması, savaş durumları, soğuk savaş durumları var ise askerlik süresinin uzatılması, ona göre değerlendirilmesi, tespit edilmesi gerekir. Bu konuyu teknik olarak değerlendirdikten sonra altyapıyı oluşturmak gerekir.''