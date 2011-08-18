Elitaş: Cumhurbaşkanı Gül'ün görev süresi 7 yıldır

T24 - AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Cumhurbaşkanı Gül'ün görev süresiyle ilgili olarak, 'Cumhurbaşkanı'nın görev süresini anayasa değişikliğiyle 7 yıldan 5 yıla indirdik. Ama bu düzenleme bir sonraki cumhurbaşkanının görev süresi için geçerli' dedi.





Cumhurbaşkanının görev süresinin 5 yıl olduğunu, yasal düzenleme yapılmaması halinde Gül'ün görevinin sona ereceğini belirten CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, anayasa değişikliğiyle milletvekilliği genel seçimlerini 5 yıldan 4 yıla indirdiklerini anımsattı.

Akşam gazetesine konuşan Elitaş, şöyle dedi:



'Ancak bu düzenleme de bir sonraki seçim için geçerliydi. Buna rağmen, biz bir yılımızdan feragat ettik ve seçimleri erkene çektik. Seçimleri 12 Haziran 2011'de yaparak, erken seçim yaptık. Cumhurbaşkanı'nın görev süresini de anayasa değişikliğiyle 7 yıldan 5 yıla indirdik. Ama bu düzenleme de bir sonraki cumhurbaşkanının görev süresi için geçerli.' Milletvekilliği için erken seçim yapıldığı halde cumhurbaşkanlığı için böyle bir şeyin yasal boyutta hiç düşünülmediğini vurgulayan Elitaş, şöyle devam etti: 'Cumhurbaşkanı seçildiğinde yürürlükte olan yasa ne ise o süre kadar görev yapar. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül seçildiğinde görev süresinin 7 yıl olmasını öngören anayasa hükmü vardı. Bu yüzden 7 yıl görev yapacak. Aksi halde siz 5 yıla düşürürseniz, yarın bir başkası gelir, 'Ben de 3 yıla indirdim' der. Hatta başka iktidar gelir 'Ben de seni şimdi görevden alıyorum' der. Cumhurbaşkanı, devletin, 74 milyonun temsilcisidir. Görev süresi ile oynarsanız, o makamı hafifletirsiniz.'

Köşk'ten yeni bir uygulama daha



Çankaya'dan MGK açılımı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun devletin zirvesinin önemli konularda aldığı kararların kamuoyuyla paylaşılmadığına yönelik eleştirileri Çankaya Köşk'ü harekete geçirdi.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, dün sürpriz bir karar alarak bundan sonra her MGK toplantısının ardından ana muhalefet partisi başkanını ve TBMM başkanını bilgilendirecek. Gül, dün aldığı bu kararı yarın yaşama geçirecek. Cumhurbaşkanı, bugün yapılacak kritik MGK toplantısının ardından, yarın için davet ettiği CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Meclis Başkanı Cemil Çiçek'e ayrı ayrı bilgi verecek. Gül'ün, bu uygulamayı sonraki MGK toplantıların ardından da sürdüreceği bildirildi.

