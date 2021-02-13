Elit İşcan’a yönelik cinsel taciz davasında oyuncu Efecan Şenolsun’un avukatına tepki: Duruşmada bir erkeklik şov izledik!

Oyuncu Elit İşcan’a yönelik cinsel saldırıda bulunarak hakaret ve küfür ettiği iddiasıyla 17 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılanan oyuncu Efecan Şenolsun davasında avukat Nail Gönenli’nin yaptığı savunma tepki çekti.

Elit İşcan’ın avukatı Meriç Eyüboğlu, Gönenli’nin mahkemede yaptığı savunmanın tutanağa geçmeyen bölümleri olduğunu ve burada cinsiyetçi söylemlerin yer aldığını anlattı. Avukat Nail Gönenli’nin savunmasını dizi setlerinde kadınlarla erkeklerin ne kadar samimi olduğu, sürekli birbirine dokunduğu, sarılıp öptüğü, dolayısıyla bu davadaki sarılma ve öpme teşebbüsü gibi eylemlerin normal olduğu üzerine kurduğunu belirten Eyüboğlu, şunları kaydetti:

"'Afedersiniz öpüşme sahnesi çekiyorlar, afedersiniz başka sahneler de var, daha geçen gün beraber duş alma sahnesi çektiler’ gibi örnekler verdi. Yine avukatlarla kıyaslama yaptığı bir bölümde ‘Bir bayan meslektaşım benim kucağıma oturamaz ama bu sektörde böyle şeyler oluyor’ gibi sözler sarf etti. Biz bunlarla ilgili tutanak tuttuk ancak mahkeme kayıtlarına çok detaylı konuşmalar geçmiyor.

Sonuç olarak verdiği mesaj, dizi setleri kadınlar ve erkeklerin birbirine dokunduğu, öptüğü, bunların çok olağan olduğu yerler, Elit İşcan da böyle bir kişi oldu. Kendisinin erkek şiddeti gibi, kadınların hayır demesinin hayır anlamına geldiği gibi önemli konuları daha önce duymadığı açık.”

"Biz duruşmada bir erkeklik şov izledik"

“Biz duruşmada bir erkeklik şov izledik” diyen avukat, “Elit’i itibarsızlaştırmaya ve setlerde çalışan tüm kadınları aşağılayan bu davayı sahiplenen ve dayanışma gösteren herkese yönelik saldırgan, cinsiyetçi hedef alan bir söylem dinledik” diye konuştu.

Hürriyet’ten Ece Çelik’in haberi ne göre, Nail Gönenli ise şu açıklamada bulundu: Cinsiyetçilikle eleştirilen Avukat Görenli: Sözlerimin çarptırıldı; oyunculuk mesleğinin doğasından bahsettim

“Biz dava başından bu yana mahkemeyi etkilememek adına sessiz kaldık. Elimizdeki fotoğrafları basına değil mahkemeye sunmayı tercih ettik. Sözlerimin çarptırıldığını düşünüyorum. Bu fotoğrafları sunarken de oyunculuk mesleğinin doğasından bahsettim.

“Aralarındaki temasın cinsel bir niyet taşıdığını söylemek çok kötü niyetli”

Bu iki insan sette yakın arkadaşlar. Dizide abi kardeşi oynuyorlar, birlikte gerektiğinde 15 saat geçiriyorlar. Belli bir samimiyetleri var. Bu samimiyetin ardından bir küslük yaşanıyor. Meslek dostluk kurmaya çok elverişli. Aralarındaki temasın cinsel bir niyet taşıdığını söylemek çok kötü niyetli. Mahkeme sırasında Efecan dizi sırasında sevişme sahnesinin olduğu partneriyle bile böyle bir şey yaşamadığını söyledi. ‘Sahnem ne gerektirirse yaparım, dışarıda insanlarla mesafeliyim. Öyle bir insan olsam diğer meslektaşlarımla da sorun yaşardım’ dedi. Ben de bu meslekte yönetmenin sevişme sahnesi ya da öpüşme sahnesi çekebildiğini, oyunculuğun daha fiziksel temasa yatkın bir meslek olduğunu ifade ettim. Suçlandığımız gibi oyuncularda mesleki bir dejenerasyon olduğundan bahsetmedim. İki insanın samimiyetinden kaynaklı bir temasın cinsel arzuyla birleştirilmesinin doğru olmadığını anlattım.”