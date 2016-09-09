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“Elini ısırdığı için papağanın kalbini söken cani yargılansın!”

“Elimi ısırdı, canımı yaktı, ben de kesim, küfür etme”

09 Eylül 2016 19:55

Bir sosyal medya kullanıcısı, parmağını ısırdığı için bir papağanın kalbini çıkardığı fotoğrafları paylaştı. change.org’ta başlatılan kampanya ile fotoğrafı paylaşan kişinin yargılanması istendi.

Sosyal medya sitelerinde tepki gören paylaşım Facebook üzerinden yapıldı. Sosyal medya kullanıcısı Facebook üzerinden paylaştığı mesajında “Kalbini söktüm, iğrencim” diyerek papağanın kalbini çıkarttığı fotoğrafı paylaştı. Gelen tepkiler üzerine açıklama yapan I.E. isimli kullanıcı “Elimi ısırdı, canımı yaktı, ben de kesim, küfür etme” mesajını paylaştı.

Kampanyaya ulaşmak için tıklayın.

Uyarı: Kampanyanın linkine tıkladığınız zaman yaşanan olayın fotoğrafı karşınıza çıkacak.

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