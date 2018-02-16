Elindeki tabancanın ateş almasıyla hem kendi hem arkadaşı yaralandı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da otomobilde oturduğu sırada elindeki tabancasının ateş almasıyla Şükrü K. (40) elinden, yanındaki arkadaşı Ali B. (33) ise karnından yaralandı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Mahmuriye Mahallesi Azerbaycan Caddesi\'nde meydana geldi. Şükrü K., 42 BBT 17 plakalı otomobilinde arkadaşı Ali B. ile otururken, eline ruhsatsız tabancasını aldı. İddiaya göre tabanca kazara ateş aldı. Çıkan kurşun önce Şükrü K.\'nin sağ orta parmağına isabet etti ardından da Ali B.\'nin karnına saplandı. Şükrü K., otomobiliyle yakındaki Konya Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'ne gitti. İki yaralı burada tedaviye alındı. Şükrü K. tedavisinin ardından gözaltına alınırken, Ali B.\'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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