Elinde 'yarım limon' var diye 9 yıl ceza aldı

T24 - Adana’da Şubat 2009’da düzenlenen eylemlere katılanlar için mahkeme ağır cezalar verdi. Mahkeme, sanıklardan Murat Baran’ın üzerinden çıkan ‘yarım limon’u ‘kanıt’ kabul etti, 9 yıl 9 ay hapis cezası verdi.



15 Şubat 2009’da Adana'da düzenlenen eyleme katıldığı iddia edilenler hakkında açılan davadan ağır kararlar çıktı. 9 yıl 9 ay ceza verilen sanıklardan 21 yaşındaki Murat Baran aleyhindeki tek delilin “yarım limon” olduğu anlaşıldı. Mahkeme, üzerinde yarım limon bulunduğundan yola çıkarak, Baran’a memura mukavemet, örgüt propagandası yapmak ve örgüt adına suç işlemek suçlarından ceza verdi.



Yakalanan kişilere dava



Milliyet gazetesinden Gökçer Tahincioğlu'nun haberine göre yasadışı eylemde göstericiler PKK ve Abdullah Öcalan lehine sloganları atarak, caddelerde barikat kurdu. Panzerlerle olaya müdahale eden polisle, göstericiler çatışmalar yaşanırken olay yerinden kaçmaya çalışan 4 kişinin bulunduğu otomobil, yolu kesen bir polise çarptı. Bu 4 kişiyle birlikte olaydan sonra cadde ve sokaklarda yapılan arama sonrasında yakalanan kişiler hakkında dava açıldı.



Polis, cadde ve sokaklarda yapılan aramada, üzerinde çatışma izleri ya da patlayıcı madde yapımında kullanılabilecek materyal bulunanları gözaltına aldı. bu kişilerden Murat Baran’ın üzerinde polis tutanağına göre sadece “yarım limon” çıktı.



Polis, Murat Baran’ı gözaltına alma nedenini tutanağa “Olaya müdahale eden güvenlik güçlerince atılan gazdan etkilenmemek için bulundurduğu değerlendirilen yarım bir limon” olarak geçti.

Polisin, limonun çatışmaya katılan bir kişide bulunabileceği gerekçesine dayanarak oluşturduğu mantık Adana Başsavcılığı’nca da tutarlı bulundu. Başsavcılık, diğer yakalananlarla birlikte Baran hakkında da dava açtı. Ancak savcılık, Baran’ı, sadece Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet suçunu işlemekle suçlamadı. Yanında limon bulunmasını, Baran’ın eyleme katıldığının kanıtı olarak gösteren savcılık, eylemde işlendiğini iddia ettiği bütün suçları da yöneltti.



Limonun fotoğrafı çekildi



Baran hakkında, polise mukavemet, örgüt propagandası yapmak, suçluyu övmek, örgüt adına suç işlemek suçlarından dava açıldı. İddianamede, Baran’ın suç delili olarak “limon” gösterildi ve “Olaya müdahale eden güvenlik güçlerince atılan gazdan etkilenmemek için bulundurduğu değerlendirilen yarım limonun fotoğrafı çekilerek imha edilmiştir” notu düşüldü.



İddianamede, Baran’ın evinde ve üzerinde yapılan aramalarda başkaca bir suç materyaline ulaşılamadığı da belirtildi.



Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nin baktığı davanın karar duruşması, geçen şubat ayında yapıldı. Kararda, diğer sanıklarla birlikte Baran’a da ağır cezalar verildi. Mahkeme, üzerinde yarım limon bulunmasından yola çıkarak, Baran’a, “memura mukavemet“ suçundan, eyleminin kast ve vehameti de dikkate alınarak 1 yıl hapis cezası verildi.



Baran, “örgüt propagandası” suçundan 1 yıl 8 ay, örgüt üyesi olmadığı halde örgüt adına suç işlemek suçundan 5 yıl hapisle cezalandırıldı. Baran’a verilen tüm cezalarda, Terörle Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca artış uygulandı.



Böylece, Baran’ın nihai cezası 9 yıl 9 ay hapis olarak belirlendi. Baran’ın, son savunmasında, “Suça karışmadım. Adaletinize sığınıyorum” demesi de etkili olmadı. Murat Baran’ın avukatı Tugay Bek ve ailesi ise verilen cezaya tepki gösterdi.



Savcı 48.5 yıl hapis istemişti



Adana Başsavcılığı’nın, üzerinde bulunan yarım limon nedeniyle 9 yıl 9 ay hapse mahkûm edilen Baran için çok daha ağır cezalar istediği de ortaya çıktı. Savcılık, Baran’ın, PKK adına suç işleme, propaganda, patlayıcı madde kullanma, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, polise mukavemet, suçluyu övme eylemlerinden 16 yıl 3 aydan 48.5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme ise patlayıcı madde kullanma, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, suçluyu övme eylemlerinden Baran’a ceza vermedi.

