'Elinde viski ‘Ne olacak şu CHP’nin hali’ demek olmaz'

Bu yıl “İleriye dönük geleceği öngörmek” temasıyla 11’incisi düzenlenen Marka Konferansı’na CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ünlü komedyen Cem Yılmaz damgasını vurdu. Fatih Altaylı'nın yönettiği oturumda "CHP Markası" ve "siyasette markalaşmak" konulu oturumda konuşan Kılıçdaroğlu, “CHP değişiyor, yenileşiyor" dedi. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:Referandum döneminde gidemediği bölgelerden özür dileyerek “Bazı köylerden parmakla sayılacak kadar oy çıktı. Artık markanız Güneydoğu’da yok. Her yere deniz götürsek keşke... Orta Anadolu’da sorunumuz var. Yıllardır gidemediğimiz yerler var. CHP olarak özür dileriz. Bize niye oy versinler? Bu kolaycılığı bırakıyoruz. Kimse 'Kemalci' olmasın. Benden olmasın. Partili olsun. Her il başkanı arkadaşım şunu söylesin: ‘Genel Başkan benden az çalışıyor. Hepimiz çalışacağız. Ülkenin çağdaşlaşması için çalışan her yurttaşın sorumluluğu var.’ Bir köşeye oturup, elinde bir kadeh viski ile ‘Şu CHP’nin hali ne olacak’ diye konuşursa hiç konuşmasın. CHP’den de bahsetmesin."Söyledikleri sözle siyasal iktidara yön verdikleri için marka olduklarını anlatan Kılıçdaroğlu, “CHP'nin olmadığı bir Türkiye düşünün. Başbakan geçtiğimiz günlerde 'bir tek CHP'yi çözemedim' dedi. CHP'yi de çözerlerse Türkiye'yi halledecekler. Balyoz davasına başlamadan yargıçları değiştirmeye başlarsanız. Siz davanın savcısı olduğunuzu söylerseniz o dava zaten siyasallaşır. Bu nedenle güven verilmez. Biz bakanı ve müsteşarı hakimler ve savcılar yüksek kurulundan çıkaracağız.”"CHP'nin yeni marka hedefi daha demokrat, daha dünyaya açık daha yenilikçi omaktır" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz herkesin inancına saygılıyız. Biz inancı siyasete malzeme etmemeliyiz. Demokrasinin önündeki en ciddi mesele bu” dedi.Kemal Kılıçdaroğlu, “Kampüslerde yumurta da olacak mı” şeklindeki bir soruya, “Yumurta olmasını istemem. Öğrenciler protesto edebilir. Bunu çok doğal karşılamamız lazım. Konuşmacının konuşmaması için alkış tutabilir, protesto amaçlı. Sırtlarını dönebilirler, salonu terk edebilirler, yani daha toplumun hoşuna gidecek, şiddet öğesi taşımayan bir protestonun daha çağdaş olduğunu düşünüyorum” şeklinde yanıt verdi.“Kendinize iktidar olmak için ne kadar süre belirlediniz?” şeklindeki bir başka soruya Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığımız çalışmada oylarımız artmazsa, çeker gideriz. Benim koltuk tutkum yok” açıklamasında bulundu.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen, "Dinle kavgalı değiliz diyerek rozet takıyorsunuz. Ertesi gün partinizin kadınları, çarşaflı kadınların çarşaflarını indirmeye çalışıyor. Bu markada tutarsızlık değil mi" sorusuna, "Bu değişim sürecinde zaman zaman aksaklıklar olabilir" yanıtını verdi.Marka Konferansı’na ünlü komedyen Cem Yılmaz da katıldı. Paranın hayatını ve kararlarını etkilemediğini vurgulayan Yılmaz “Ben arabaları da Türkiye’de alıyorum. Bunun için iki kat fazla vergi ödüyorum. Vatanseverim yani. Temmuz pulu, ocak pulu için verdiğimiz vergiler sonra yol oluyor asfalt oluyor. Ben de o arabayı işe giderken kullanıyorum. Yoksa araba alıp İtalya’da da kullanabilirim.”Politik mizah yapmamasıyla ilgili olarak da Yılmaz, "Bu mesleki bir tercih. İncelikleri olan bir şey. Zaten uzmanlık gerektiriyor. Benim bu konuda ehliyetim yok. Zaten siyasi mizah öyle bomba gibi bir şey evcilleştirmeye de neden oluyor" dedi.CMYLMZ markasını tescil ettiren Yılmaz, “Bunu yaptım çünkü ben tescillemezsem biriler tescilliyor. 'Neden tescilledin' diye sormak aslında neden vergi mükellefisin diye sormak gibi oluyor. Ben tabii ki bu markada Brülör kazanı yapamam. Gazetelerde tuvalet kağıdını bile tescillemiş dediler. Ama bunlar içinde olan paket. Ben gördüm. Ama AROG marka Jean çıkarttıklarını gördüm. İleride CMYLMZ markasıyla kılık kıyafet çıkartabilirim. Zaten bu arada çok ünlü bir GSM operatörü de sessizleri çıkartıp adını öyle tescilletti. Demek ki sessizleri çıkarmak iyi bir fikirmiş.”Şöhretin kimi zorlukları beraberinde getirdiğini ifade eden Yılmaz, “Seks kaseti mesela. Kasetten korkmuyorum. Önemli olan içerik. Yani ben o kasette ne yapıyorum diye bakarım. ‘İzleyenler vay be ne iş çıkarıyor desinler’ diye bakarım” dedi.Konferansta "Dijital Marka Ütopyası" başlığıyla bir sunum yapan Josh Spear, marka kurallarının ciddi şekilde değişmeye başladığını kaydederek, özellikle dijital ortamlardaki kullanım oralarının da artması ile çok daha fazla insanın marka süreçlerine etki ettiğini anlattı.Başta Facebook olmak üzere dijital ekonomiye dikkat çeken Spear, "2 yıl önce Lehman Brothers çöktü. Facebook'ta çalışan arkadaşım, 'Bankalar çöküyor. Biz bir banka kurmalıyız. Çünkü insanlar bize güveniyor' dedi. 650 milyon insan Facebook kullanıyor. Bu çok ciddi bir ekonomi. Ne kadar çok farkındalık yaratırsanız o kadar çok para kazanılır. Burada en önemlisi kollektif eylem. Bir grup insanın ortak bir amaç çerçevesinde çalışmasını sağlamak. Bu kolay olmayacaktır. Bu kutsal kase, ulaşmak istediğimiz amaç."