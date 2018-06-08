Elinde bıçakla çevredekilere saldırdı

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN\'un Bafra ilçesinde çevredekilere bıçakla saldıran bir kişiyi, polis ekipleri gözaltına aldı.

Olay, Bafra ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Belediye Caddesi\'nde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen B.B., caddeden geçen yaşlı bir kişiye saldırdı. Çevredekiler yaşlı vatandaşı kurtarıp, B.B.\'yi etkisiz hale getirmek istedi. Ancak B.B., bu kez belinden çıkardığı bıçakla onlara da saldırdı. Caddeye gelen polis ekipleri, B.B.\'yi yakalayıp gözaltına aldı. Bazı kişilerin yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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