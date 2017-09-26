Elinde 20 bin lira ile gezen yaşlı adama polis eşlik etti

Zonguldak'ta elinde bir miktar para ile gezen 78 yaşındaki Hasan Zaman'ın, telefon dolandırıcısının tuzağına düştüğünden şüphelenenler polise haber verdi. 2B arazisi için ödeme yapmaya gittiği ortaya çıkan Zaman, polis korumasında götürüldü.

Öğle saatlerinde Hasan Zaman'ı elinde bir tomar para ile kentin en işlek caddesi Gazipaşa'da görenler şüphelendi. Zaman'ın telefon dolandırıcısının tuzağına düşmüş olabileceğinden endişelenen çevredeki vatandaşlar polise haber verdi. Mobese kamerasından yeri tespit edilen Hasan Zaman, valilik binası önünde elinde para ile bulundu. Valilikteki polis kontrol noktasına götürülen Hasan Zaman, satın almak için başvuruda bulunduğu 2B arazisi için ödeme yapmak üzere Tapu Kadastro Müdürlüğü'ne gittiğini söyledi. Polis, elinde 20 bin lira bulunan Hasan Zaman'ı, öğle arası olduğu için polis merkezine götürdü. Hırsızlık ve dolandırıcılık olayına karşı polis korumasına alınan Hasan Zaman, mesainin başlaması ile birlikte yine polis eşliğinde ödemesini yapması için Tapu Kadastro Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis ekipleri Zaman'a işlemlerini yapması için de yardımcı oldu.