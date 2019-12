'Elimde sihirli değnek yok'

Galatasaray'ın başında ilk 2 maçını kazanan Bülent Korkmaz, elinde sihirli değnek olmadığını belirterek, ekip olarak düşündükleri takımı belli bir süre içinde ortaya çıkaracaklarını vurguladı.



Galatasaray Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Arda'nın Galatasaray'da idol olarak futbolu bırakacağına inandığını söyledi.



Korkmaz, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısıda, Arda'nın kendisi hakkında basında yer alan açıklamalarıyla ilgili bir soru üzerine, ''Arda'ya, sözleri için teşekkür ediyorum. Arda'nın kulüpte benim gibi idol olacağına inanıyorum. O da şu anda takımda bulunan birkaç oyuncu gibi altyapıdan yetişti. Galatasaray'da idol olarak bırakacağına inanıyorum'' yanıtını verdi.



Galatasaray'da teknik direktörlüğe başlayalı 8-9 gün olduğunu dile getiren Bülent Korkmaz, oynadıkları iki maçı kazanmalarının camia için çok büyük moral olduğunu ifade etti.



Bunu devam ettirmek istediklerini anlatan Korkmaz, ''Takım olarak buna inanıyoruz. Zor bir periyoda giriyoruz. Bizler takım olarak bunun bilincindeyiz. O zor periyotta Galatasaray takımı olarak en iyi yerlere geleceğimize inanıyoruz'' diye konuştu.



''HER MAÇI KAZANMAK İSTİYORUZ''



Bülent Korkmaz, elinde sihirli bir değnek olmadığını tekrarlarken, ekip olarak düşündükleri takımı belli bir süre içinde ortaya çıkaracaklarını vurguladı.



Bunun için belli bir zamanın gerektiğini belirten Korkmaz, ''Takım oyununda yavaş yavaş değişiklik göreceksiniz. Bunun için de zamana ihtiyaç var. Bizim tek düşüncemiz her maçta favori olmak ve kazanmak. Zaten biz kazandıkça iddiamız devam eder. Öncelikle kendi durumumuza bakmalıyız. Rakipler de puan kaybederse bizim için avantaj olur'' dedi.



''LINCOLN'DEN MEMNUNUM''



Bülent Korkmaz, Lincoln'un performansından memnun olduğunu söyledi.



Her oyuncusuyla olduğu gibi Lincoln ile de birebir konuşmalar yaptığını anlatan Bülent Kokmaz, ''Lincoln, maçın skorunu değiştirebilecek çok değerli ve önemli bir oyuncu. Lincoln'un takıma katkısını sizler de biliyorsunuz, kendisi de biliyor. Lincoln'den memnunum. Konyaspor maçında 90 dakika sahada olması da beni memnun etti'' ifadesi kullandı.



Oyuncularıyla bir yemek yediklerinin hatırlatılması üzerine Bülent Korkmaz, ''Galatasaray camiasında 24-25 sene futbolculuk hayatım oldu. Şimdi teknik direktörlüğe başladım. Galatasaray her zaman başarılı olan bir camia. UEFA ve Süper Kupa'yı alarak bunu ispatladı. Futbolcuların psikolojik motivasyonları çok önemli. Bizim onlara, yaklaşımımız moral ve peformanslarını yükseltir. Benim yemek borcum vardı, onu ödedim. Güzel de oldu. İnşallah bu tür yemekler sık sık olur'' şeklinde konuştu.



TARAFTARLARA ÇAĞRI



Bülent Korkmaz, Galatasaraylı taraftarlardan, Bordeaux maçında olduğu gibi stadı doldurmalarını istedi.



İstatistik olarak her Avrupa kupası maçından sonra takımın mağlup olduğunu belirten Bülent Korkmaz, ''Konyaspor maçıyla bunu kırmış olduk. Oyun açısından istediğimizi alamadık, ama sahanın durumuna bakarsınız bu zordu. Oyuncularım rakipten daha iyi mücadele ettiler ve 3 puan aldık. Biz şu anda Bursaspor maçını bekliyoruz. Tek düşüncemiz o. Ligde iddialı olduğunuzu hem oyun hem düşünce olarak göstermelisiniz. Zor maç olacak. Ertuğrul Sağlam Bursa'yı iyi bir yere getirdi. Taraftarlarımız Bordeaux maçında stadı nasıl doldurdularsa, Bursaspor maçında da aynı arzuyu, aynı bütünlüğü görmek istiyorum. Maçı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız'' dedi.



''MEIRA BİZİM OYUNCUMUZ''



Bülent Korkmaz, Meira'ya gelen transfer teklifleriyle ilgili bir soruyu, ''Galatasaray'da her oyuncu değerli ve önemlidir. Buradaki her oyuncuya dünyanın her takımından teklif gelebilir. PAF takımı oyuncularına da gelebilir. Meira hala bizim oyuncumuz. Hala bizle antrenmana çıkıyor. O da bizim için her oyuncu gibi önemlidir'' diye yanıtladı.



İdman maçında genç bir oyuncuyu hakeme itirazı nedeniyle uyardığının hatırlatılması üzerine Korkmaz, ''Ben de futbolcuyken hakemlere itiraz ettim ama saygısızlık yapmadım. Herkes hata yapabiliyor. Ben, oyuncularım ve hakem de hata yapabilir. Önemli olan olgunlukla karşıyabilmek. Sahadaki karar değiştirilemiyor, biz sadece oyunumuza odaklanacağız. Genç oyuncuyu ikaz etmem normal, eğitimalt yapıdan başlar'' şeklinde konuştu.



''GEÇMİŞ GEÇMİŞTE KALDI''



Bülent Korkmaz, Galatasaray takımındaki futbol anlayışındaki değişiklerin hatırlatılması üzerine, ''Geçmişle ilgili konuşmak istemiyorum, geçmiş geçmişte kaldı. Biz önümüze bakıyoruz. Her maçın ayrı özelliği ve oyun planı vardır. Maç içinde oyun planımızda zaman zaman değişiklikler olacaktır. Önemli olan bizim oynamamız. Biz oynadıktan, mücadele ettikten sonra yeteneğimiz ve oyun zekamız ortaya çıkar, o zaman da her maçın favorisi oluruz'' ifadelerini kullandı.



''LİGDE BARAJ DÜŞTÜ''



Ligde şampiyonluk barajının düştüğünü kaydeden genç teknik adam, oynadıkları maçlarla beraber düşünülen puanları yakalamak istediklerini söyledi.



Bülent Korkmaz, maç maç değerlendirme yaptıklarını ve kazandıkları her karşılaşmanın kendileri için çok değerli olduğunu anlattı.



Sakatlığı olan Arda'nın durumunun yarın belli olacağını belirten Bülent Korkmaz, Emre Aşık'ın oynayacak durumda olduğunu dile getirdi.



Uğur'un antrenmanlara başlamasından son derece mutlu olduğunu kaydeden Bülent Korkmaz, ''Uzun süredir sakat. O sakatlığın verdiği mutsuzluk vardı. Bir an önce iyileşmesini istiyorum. Kendisi Galatasaray'ın ve Türk Milli Takımı'nın değerli oyuncularından birisi. Sabri'nin yokluğunda sağ bek olarak kimi oynatacağımı söylemem, ama benim kafamda var" dedi.