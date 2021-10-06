Elijah Wood: Yüzüklerin Efendisi'nde orklardan birinin yüzü Harvey Weinstein'den ilham alınmıştı

Yüzüklerin Efendisi yıldızı Elijah Wood, filmdeki orklardan birinin cinsel taciz suçu nedeniyle tutuklu bulunan ABD’li yapımcı Harvey Weinstein’in yüzünden ilham alınarak tasarlandığını söyledi.

The Guardian’da yer alan habere göre, katıldığı bir podcast programında konuşan Elijah Wood, “Yakın zamanda seride Merry ve Pippin’i canlandıran Dom Monaghan ve Bill Boyd ile bunu konuştuk. Film çekimi için Yeni Zelanda’ya ilk gittiğimizde orklar için tasarlanan maskeleri görmüştük. Maskelerden bir tanesi Harvey Weinstein’e benzemesi için tasarlanmıştı. Ona bir “S…tr g..t” mesajıydı”

ABD’de film endüstrisindeki “Me Too” hareketi, çok sayıda kadının yapımcı Harvey Weinstein tarafından tecavüz ve cinsel tacize uğradığını ifşa etmesiyle başlamıştı. Weinstein, 2020’nin şubat ayında tecavüzle suçlu bulundu ve 23 yıl hapis cezası aldı.

Elijah Wood, Yüzüklerin Efendisi serisinin Weinstein’in ortaklarından olduğu Miramax yapım şirketiyle başladığını söyledi. Weinstein’in o dönem JRR Tolkien’in üç kitabını tek filmde toplamayı istediği biliniyor.