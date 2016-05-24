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Elijah Wood: Hollywood'da reşit olmayan oyuncular cinsel istismara maruz kalıyor

Her şeyin organize edildiğini söyleyen Wood, çocuk oyuncuların partilerde sürekli cinsel ilişkiye girdiğini iddia etti

24 Mayıs 2016 00:06

‘Yüzüklerin Efendisi’ serisinde Frodo Baggins karakterine hayat veren ünlü oyuncu Elijah Wood, Hollywood’da reşit olmayan sinema oyuncularının düzenli olarak cinsel istismara maruz kaldığını iddia etti.

The Telegraph’ın haberine göre, 35 yaşındaki Wood, kendisinin bu şiddetten uzak kalmayı başardığını ancak diğer çocuk oyuncuların çeşitli partilerde sinema endüstrisi temsilcileriyle sürekli cinsel ilişkiye girdiğini ileri sürdü.

Her şeyin organize edildiğini söyleyen Wood, "Şiddet kurbanları güç sahibi kişiler kadar söz sahibi olmadığı için bu olaylar kamuya yansımıyor" diye konuştu

Hollywood’da yaşananları, BBC’nin ünlü sunucusu Jimmy Savile ile yayıncı Stuart Hall'un, onlarca yıl süren ve aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişiyi hedef alan tacizlerinden de beter olduğunu belirten Wood, yaşananları ‘karanlık’ olarak tanımlayarak şöyle devam etti: “Eğer aklınıza getirebiliyorsanız, muhtemelen yaşanmıştır.”

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