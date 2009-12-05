Elif'in dramı...

T24 - Genç öğretmen Onur Değirmenci, kendisi gibi öğretmen olan nişanlısı Elif Nalcak'ı karşılamaya gittiği otogarda, nişanlısını getiren otobüsün altında kaldı. Ön koltukta oturan ve Tokat'tan gelen nişanlısı Elif'i görmek isterken otobüsün tekerlekleri altında ezilen Onur Değirmenci, hastanede nişanlısını görmek istedi ancak göremeden yaşama veda etti.



Radikal gazetesinden Can Küçüközkan'ın haberine göre kaza 30 Kasım günü Ağrı’nın Patnos ilçesinde saat 12.30’da meydana geldi. Muş’un Malazgirt ilçesi Alparslan Kız Yatılı İlköğretim Bölge Okulu’nda İngilizce öğretmeni olan 25 yaşındaki Elif Nalcak Kurban Bayramı için memleketi Tokat’a gitmişti.



Aynı okulda Teknoloji ve Tasarım öğretmeni olan Onur Değirmenci, Patnos İtimat’a ait otobüsle dönen nişanlısını karşılamak için heyecan içinde otopgara geldi. Ancak Değirmenci, ön koltukta oturan sevgilisini görmek isterken manevra yapan otobüsün tekerlekleri arasında kaldı.



Nişanlısının gözleri önünde ağır yaralanan Onur Değirmenci, ayaklarındaki kırıklar nedeniyle kaldırıldığı Ağrı Devlet Hastanesi’nde röntgen filmi çekilirken, “Nişanlımı görmek istiyorum” dedi ancak bu arzusu yerine getirilemeden kalbi durdu.



Kalp masajı ile hayata döndürülen Onur öğretmenin Erzurum’a nakledilmesi kararlaştırıladı. Ambulans helikopter, hava muhalefeti yüzünden Ağrı’ya gelemeyince ambulansla yola çıkarılan Onur Değirmenci, Erzurum’a varamadan Horasan ilçesi yakınlarında son nefesini verdi.



Onur Değirmenci’nin Ağrı Devlet Hastanesi’ne ulaşana kadar konuştuğunu ve durumunun iyi göründüğünü belirten arkadaşları, “Doktorlar sürekli olarak ayaklarındaki kırıklar üzerinde durdu. Röntgen filmleri çekildi, kalbi durdu. Ancak iç kanamadan öldü” dedi.



Her ikisi de birer yıllık öğretmen olan Alparslan YİBO’da görev yaparken tanışan Onur Değirmenci ile Elif Nalcak, iki ay önce nişanlanmıştı. Yeni öğretim yılı başında YİBO’da müdür yardımcılığına getirilen Elif Nalcak, nişanlısı Onur’un cenazesini Ankara’ya gönderdi. Aslen Burdurlu olan Onur Değirmenci’nin cenazesi, Ankara’da toprağa verildi.