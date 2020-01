Elif Sultan Kalsen'in ailesi: Kızımız daha önce de asılsız yere suçlandı

İstanbul Taksim Meydanı'nda cuma günü polis aracına ateş açılması eylemini yaptığı öne sürülen Elif Sultan Kalsen'in babası Mehmet Kalsen, kızının daha önce de 'canlı bomba' ilan edildiğini ve bunun asılsız çıktını hatırlatarak, "O eylem benim kızım tarafından yapılmış bir eylem değildir" dedi.



Taksim Meydanı'nda Cuma günü polis noktasına silahla ateş ettikten sonra kaçan kadın saldırganın Elif Sultan Kalsen olduğunun iddia edilmesi aileyi harekete geçirdi. Kalsen'in babası Mehmet Kalsen ve Annesi Şirin Kalsen Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek soruşturmaya bakan savcı Zafer Koç ile görüştü.

'Kızım birkaç kez canlı bomba ilan edildi'

DHA'nın haberine göre, görüşmenin ardından adliyenin 'C' kapısında Kalsen'in anne ve babası açıklama yaptı. Baba Mehmet Kalsen, "Kızım Elif Sultan Kalsen'in adının asılsız iddialarda çıkmasından dolayı burada bulunuyorum. Kızım üniversite öğrencisiyken birkaç basın açıklaması yaptıktan sonra defalarca tutuklanıp, tahliye edildi. Ardından kendisi hakkında aramalar başladı. Birkaç kez canlı bomba olarak ilan edildi. Ve bu 'canlı bombalar' hep asılsız çıktı. Kızımın can güvenliği yoktur. Bu durumda can güvenliğinden endişe ediyoruz" dedi.

'Asılsız yere bu iddiaların basına sızdırılmasını istemiyoruz'

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ve İstanbul Valisi'ne seslenen baba Kalsen, "Sizin de evlatlarınız var. Biz de anne ve babayız. Bizim evladımız da bize göre değerlidir. Kızımın can güvenliğinin sağlanmasını, asılsız yere bu iddiaları basına sızdırılmamasını istiyoruz" diye konuştu.

'Eylemi kızım yapmadı'

Taksim saldırısını gerçekleştirenin Elif Sultan Kalsen olduğu iddiasının hatırlatılması üzerine baba Kalsen, "Ben ona da inanamıyorum. O eylem benim kızım tarafından yapılmış bir eylem değildir. Buradan kızıma da sesleniyorum. 'Kızım sen öyle basit bir şey olamazsın. Bu tahriklere kapılma" dedi. "Kızınızla görüşebildiniz mi?" sorusuna baba Kalsen, "Bu çıkan olaylardan sonra görüşme imkanımız olmadı. Çünkü can güvenliği yoktu. Bizimle bu yüzden irtibat kurmadı" şeklinde konuştu.

'Kızım canlı bomba değil'

Kızımı 4 keredir canlı bomba yapıyorlar" diyen Anne Şirin Kalsen de "Gelin kızınız bomba patlatmış diye, gidiyorum asılsız çıkıyor. Benim kızım canlı bomba değildir. Canlı bomba yaptıkları için okuluna gelemiyor. Benim yanıma gelemiyor. Ben de olsam vatanımı, memleketimi terk ederim. Benim kızım yarının hakimiydi, savcısıydı. Benim kızım hiç canlı bombayla uğraşmaz. Benim kızım yasal şeyler yapar, basın açıklaması yapar, parasız eğitim ister. 'Canlı bomba' diye diye böyle uzaklaştırdılar" dedi.

'Bombayla işi olmaz'

Kızının Uluslararası İlişkiler Bölümü 3. sınıf öğrencisi olduğunu söyleyen Anne Kalsen, "Okulunu elinden aldılar. Bir turist kızı getirdiler Sultanahmet'te, bir hafta boyunca benim kızımı, bütün televizyonlarda yaydılar. Taksim'deki olay da öyle. Bütün suçu neden benim kızıma yüklüyorlar. Benim kızım devrimci olabilir, siyasetçi olabilir. Ama bombayla falan işi olmaz, polisi öldürmez "diye konuştu. Kızını lojmanlarında hakim savcı yanlarında büyüttüğünü anlatan anne Kalsen, "Ne istiyorlar benim kızımdan, yeter... Kızımla görüşemiyorum, 'canlı bomba' diyorlar, yasaklıyorlar. Kızıma iftira atıyorlar resmen" ifadelerini kullandı. Kalsen'in ailesi açıklamanın ardından avukatlarıyla adliyeden ayrıldı.