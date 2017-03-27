Elif Şafak'tan "Daha önce AKP iktidarını desteklediniz" eleştirisine yanıt

Yazar Elif Şafak, "Daha önce AK Parti iktidarını desteklediniz" eleştirisine yanıt olarak, bir zamanlar olumlu adımlar atıldığını daha sonra da, kendisinin değil AKP'nin değiştiğini söyledi.

İngiltere’nin saygın gazetelerinden The Guardian'da, Türkiye’deki gelişmeler ve 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumu konuşuldu. -ings Cross’daki The Guardian binasında yapılan toplantıya, yazarlar Owen Jones ve Elif Şafak, Akademisyen Dr. Esra Özyürek, Avukat Tobias Garnett ile PEN çalışanı Ege Dündar konuşmacı olarak katıldı.

Katılımın yoğun olduğu toplantının ilk konuşmasını yapan ve toplantıyı yöneten The Guardian yazarlarından Owen Jones, Türkiye Halklarıyla Dayanışma Kampanyasının (SPOT) oluşturduğu bir heyetle ocak ayında Türkiye’ye gittiğini ve bazı gazeteler ve siyasi partileri ziyaret ettiğini hatırlatarak, Türkiye’de hükümet ve Erdoğan’ın baskısı olduğunu fark ettiğini, aynı zamanda umut da gözlediğini söyledi.

"Türkiye baskıcı bir rejime ilerliyor"

Daha sonra söz alan Yazar Elif Şafak, milliyetçi ve şoven bir politikanın bilerek ülkenin gündemine sokulduğunu söyledi. Türkiye’nin AB’den uzaklaşan ve baskıcı bir rejime doğru ilerlediğini söyleyen Şafak, “Daha önce AKP iktidarlarını desteklediğini” hatırlatan bir soru üzerine, o dönemlerde Kürt Sorunu, Ermeni Sorunu ve AB’ye yaklaşımda AKP’nin olumlu adımlar attığını ve daha sonra da, kendisinin değil AKP’nin değiştiğini savundu.

"Uluslararası dayanışma çok önemli"

Can Dündar'ın oğlu Ege Dündar da, babasının gazetecilik faaliyetlerinden dolayı, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere AKP hükümeti tarafından nasıl hedef alındığını anlattı.

Evrensel'den Arif Bektaş'ın haberine göre; akademisyen Dr. Esra Özyürek de yaptığı sunumda, özellikle imzacı akademisyenlere olan saldırılar ve 15 Temmuz sonrası akademi çevrelerinde neler yaşandığını anlattı. Binlerce akademisyenin işini kaybettiğini, buna rağmen mücadele verildiğini söyleyen Özyürek, uluslararası dayanışmanın önemine değindi.

Avukat Tobias Garnett de konuşmasında, referandum yaklaşırken “hayır” çalışması üzerindeki baskıların arttığını ve “evet” çalışması yapanlara da tüm olanakların seferber edildiğine vurgu yaptı. Yapılan tartışmalar ve sorulan sorular sonrasında, uluslararası dayanışmanın büyütülerek devam etmesi gerektiği ve İngiltere hükümetinin de daha fazla suskun kalmaması için baskı ve lobi çalışmasının büyütülerek devam etmesi çağrısı yapıldı.