Elif Şafak'ın romanı 'Baba ve Piç' sahneye taşındı

Elif Şafak'ın 1915 olaylarının sonrasını konu alan romanı Baba ve Piç, 20. Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında sahneye taşındı. Oyuncu kadrosunda, Serra Yılmaz ve Hande Ataizi de yer aldı.

Elif Şafak’ın 1915’in ardından Ermeni ve Türk toplumunu anlattığı romanı “Baba ve Piç” 2006 yılında yayınlanmasıyla birlikte pek çok tartışmayı beraberinde getirmişti. Roman, 20. Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında Talimhane Tiyatrosu yapımı ve Mehmet Ergen rejisiyle sahneye taşındı. Oyunun daha önce Floransa’daki Rifledi tiyatrosunda Angello Savelli tarafından ilk sahnelenişinde de rol alan Serra Yılmaz evin büyük kızı Banu karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

Sanatatak'tan Zeynep Baykal haberinde, Zorlu Drama Sahnesi'nde seyirciyle buluşan oyunda, kimi zamansal ve mekânsal uyarlamalar bulunsa da romanın özüne sadık kalındığını belirtiyor. Birkaç mekânsal düzlemeyle bölünmüş olan sahnenin; yemek sofrası, oturma odası ve dış mekanların (market- sokak- bar- internet) yanı sıra yaylı çalgılar dörtlüsünün de işitsel ve görsel bir öğe olarak oyunun önemli bir parçasını oluşturduğu ifade ediliyor.

İstanbul-San Francisco arasında gidip gelen ve toplumun farklı sinir uçlarına dokunduğu ifade edilen hikayenin, Hrant Dink’in “Gelin önce birbirimizi anlayalım…. Gelin önce birbirimizin acılarına saygı gösterelim… Gelin önce birbirimizi yaşatalım…” sözlerinin altını çizdiği vurgulanıyor.