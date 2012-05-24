Elif Şafak'ın kredi kartı reklamında oynamasına yazarlardan tepki var!

Yazar Elif Şafak'ın 'reklam macerası' edebiyat dünyasında yeni bir polemiğin de kapılarını araladı. Şafak'ın Garanti Bankası ile Türk Hava Yolları'nın ortak kredi kartı Miles&Smiles'ın reklamında rol almasına edebiyatçılar tepki gösterdi. Ahmet Ümit, 'Edebiyatçı olumlu olanı pekiştirmeli' dedi. En sert çıkış Pınar Kür'den geldi: Canı para kazanmak istiyorsa yazarlığı bıraksın.

Akşam gazetesinden Seray Şahinler yazarlara Şafak'ın reklam filmini sordu. İşte o görüşler:

'Yazar meta üreticisi oluyor'

- Hilmi Yavuz: Edebiyat eserinin, edebi değil de ticari değeriyle bir meta olarak dolaşıma girdiği toplumlarda, yazarın da kendisini bir meta üreticisi olarak pazarlaması bana son derece mantıklı geliyor. Nobel ödüllü Meksikalı şair ve yazar Octavio Paz, haklı olarak, edebiyatın mantığıyla piyasanın mantığının örtüşmediğini bildiriyordu. İşte tastamam bu ayrımın ne demeye geldiğini anlatmak istiyordu...

Kimseye 'Şampuan alın' demem

- Ahmet Ümit: Kitaplarımızda insan ruhunu anlatıyoruz. Bunu anlatırken tarafsız değiliz. Olumluyu güçlendirmek için varız. Edebiyatın bir görevi, misyonu varsa o da budur. Misyonu olan bir edebiyatçının çıkıp banka reklamında, ürün tanıtımında bunu savunuyor, ortaya koyuyor olması kırılma yaratabilir. İnsanlar bizi yazdıklarımızla tanıyor. Kimseye şampuan, ayakkabı alın diyemem.

'Kendine has asalet korunmalı'

- Pınar Kür: Yazarların böyle ticarileşmesine karşıyım. Her zaman da karşı oldum. Olabilir, insanların canı para kazanmak istediyse her türlü kazanabilir. Yazar olmasına gerek yok o zaman. Yazarlığın kendine özgü asaleti olduğunu düşünüyorum ve bu asaletin korunması gerektiğine inanıyorum.

'Tasvip edilecek gibi değil'

- Ahmet Tulgar: Söylenecek fazla birşey yok. Elbette yazarın hiçbir şekilde tüketimi destekleyen oluşum içinde yer almaması gerekiyor. Kolay kolay tasvip edilecek bir şey değil.

'İmitasyon rol rahatsız edici'

- Esmahan Aykol: Yazarların reklamda oynamasına, hatta soyunmasına bile karşı değilim. O reklamda beni asıl rahatsız eden Elif Şafak'ın Virginia Woolf imitasyonu olarak oynaması oldu...