Elif Şafak'ın babası hayatını kaybetti

Türkiye'nin sayılı sosyal psikoloji uzmanlarından olan Ege Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölüm başkanı Prof. Nuri Bilgin, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Elif Şafak'ın babası olan Prof. Bilgin, geçen hafta sonu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı akademisyenler zirvesinde bir sunum gerçekleştirmişti.

1948 yılında Afyon’da doğan Prof. Nuri Bilgin, özellikle sosyal psikoloji alanındaki uzmanlığıyla tanınıyordu. Ankara Üniversitesi’nin ardından 1976 yılında Strasbourg Üniversitesi’nde felsefe doktorasını tamamlayan Bilgin, 1994-2000 yılları arasında Ege Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı olarak görev yapmıştı. 2003 yılından itibaren Ege Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanlığı görevini yürüten Nuri Bilgin’in sosyal psikoloji alanında ‘Siyaset ve İnsan’ (Bağlam Yayıncılık), ‘Eşya ve İnsan’ (Gündoğan Yayınları), ‘Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi’ (Siyasal Kitabevi), ‘Tarih ve Kolektif Bellek’ (Bağlam Yayıncılık), ‘Cumhuriyet, Demokrasi Ve Kimlik’ (Bağlam Yayıncılık) gibi birçok kitabı bulunuyor.