Elif Şafak'ın 'Aşk' romanı dizi oluyor

Çağnur Öztürk / T24



Türk Televizyonculuğu’nun duayen ismi Faruk Bayhan, Bloomberg HT’de her hafta cuma akşamları İkonoskop adlı programı ile evlerimize konuk oluyor.



Programa ilk başladığında Faruk Bayhan’ın partneri HaberTürk’te haftasonu programlarını sunan Oylum Talu’ydu. İlerleyen bölümlerde ise ayrıldı. Sanki Talu’nun ayrılmasıyla Faruk Bayhan konuklarını daha özel, daha verimli ağırlamaya başladı.

Bayhan, programında televizyon ve sinema sektöründen konuklarını ağırlıyor. Mehmet Ali Erbil, Okan Bayülgen, Seyfi Dursunoğlu, Müjde Ar, Perran Kutman, Uğur Dündar gibi pek çok ünlü isim…Programı merakla takip ediyorum her hafta.

En son programın konuğu ise Sinan Çetin’di. Sinan Çeitn hakkında bilmediğim birçok şeyi öğrendim. Örneğin çektiği ilk film ‘’Baskın’’kayıpmış, İkinci filmi Halı Türküsü ise TRT arşivinde kaybolmuş, Moskova’da ödül de almış bu filmiyle. Bence en güzel filmi olan Çiçek Abbas’ı ise 27 yaşındayken sadece 13 günde çekmiş.

Tarzını ise resmi otoriteye karşı film yönetmeyi seviyorum diyerek özetliyor.

Söyleşinin en güzel kısmında ise Faruk Bayhan, Bay E filminde rol aldığını, beş kere izlemesine rağmen filmi hiç anlamadığını belirtiyor. Sinan Çetin, her çektiğim sinema filminden sonra adeta dayak yedim diyerek reklamdan hem maddi hem manevi olarak daha çok tatmin olduğunun altını çiziyor.

Yapımcılık, yönetmenlik, sunuculuk yapan Çetin, en son izleyici karşısına Kanal D’de yayınlanan Artiz Mektebi yarışmasında jüri üyesi olarak çıktı. Yarışmada kendisini pasif buluyorum. Müjde Ar, bayağı eline almış durumda.

Ancak sahneyi terk eden yarışmacıya en son söylediği sözleriyle sivrildi, ben de destekliyorum, İkonoskop’ta da benzer sözleri tekrarladı;

‘’Hayat, sinema ve tiyatrodan daha değerlidir, bazı şeyleri gereksiz kutsallaştırıyoruz. Örneğin kunduracı, annesi ölünce kundura yapmayı bırakır, annen baban ölünce tabii ki ne yapıyorsan bırakıp cenazeye gideceksin’’

Şu saçma show must go on diye bir kural var ya, ne şovu önce insanız işte, bırakın gösteriyi gerçek hayata dönün… Artık şu ‘yok biz profesyoneliz’ sahtekarlığını bırakmalı!!!

Sizin için bu profesyonellik ise bence hayatın, insanlığın acemisisiniz.

***

Programda en çok dikkatimi çeken ise Sinan Çetin’in, Elif Şafak’ın ‘Aşk’ romanını dizi yapacağız açıklamasıydı.

Kitabın sinema filmi olmasını beklerken bu açıklamaya çok şaşırdım, hatta filmde Elif Şafak’ın da olacağı duyumları mevcuttu. Dizi bakalım nasıl olacak, merakla bekliyorum…