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Kültür-Sanat

Elif Şafak’a Milano şehrinin altın anahtarı verildi

Elif Şafak, bu yıl beşincisi düzenlenen İtalya’nın en büyük kültür etkinliklerinden olan Milano Bookcity’nin onur konuğu oldu

21 Kasım 2016 14:53

İtalya’nın en büyük kültür etkinliklerinden olan Milano Bookcity’nin onur konuğu olan Elif Şafak’a Milano şehrinin altın anahtarı verildi.

Elif Şafak, bu yıl beşincisi düzenlenen İtalya’nın en büyük kültür etkinliklerinden olan Milano Bookcity’nin onur konuğu oldu. Edebiyatseverler, 17 Kasım 2016 Perşembe günü düzenlenen tören için ünlü Verme Tiyatrosu’nun bin iki yüz kişilik büyük salonunu tamamen doldurdular.

Dünyanın her yerinden yazar ve entelektüellerin katıldığı törene büyük ilgi gösteren Milanolular, Elif Şafak’ı uzun uzun ayakta alkışladılar. Törenin sonunda Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala, Elif Şafak’a şehrin altın anahtarını sundu.

Böylece Milano halkı, sevilen yazar Elif Şafak’ı fahri hemşerisi ilan etmiş oldu. Ayrıca, Elif Şafak’ın yeni kitabı Havva’nın Üç Kızı, Türkçe orijinal kapağıyla Tre figlie di Eva adıyla İtalyanca yayımlandı.

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Elif ŞafakMilanoşehrin anahtarı

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