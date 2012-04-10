Elif Şafak: Türkiye'de erkekler yazar, kadınlar okur...

Son romanı İskender Britanya'da yayımlanan Elif Şafak, Guardian gazetesine verdiği röportajda ''Türkiye’de yazılı kültür son derece ataerkil. Erkekler yazar, kadınlar okur. Ben bu kalıpların kırılmasını istiyorum” dedi.

İskender adlı son romanının Honour adıyla Britanya’da yayımlanmasının üzerine Guardian gazetesine söyleşi veren Elif Şafak, “Roman, Türkiye’de büyük tartışmalar yarattı. Zaten Türkiye bir hayli karmaşık bir ülke. Türkiye’de yazılı kültür son derece ataerkil. Erkekler yazar, kadınlar okur. Ben bu kalıpların kırılmasını istiyorum” dedi.

"Türkiye'nin en çok okunanan kadın yazarı" olarak nitelendirilen Elif Şafak, “Şaşırtıcı bir şekilde beni her kesimden insan okur. Normalde birbiriyle konuşmayan insanlar aynı romanları okuyorlar” dedi.

Kitabında neden Londra'da yaşayan yarı Türk yarı Kürt göçmen bir aileyi konu edindiği sorusunu feminist ve bekar bir anne tarafından büyütülen Şafak, büyüme çağında aile yaşantısı olmadığı için ailelere karşı her zaman ilgi duyduğunu söyleyerek yanıtlıyor.

"Sevdiğimiz insanları nasıl incittiğimizi" keşfetmek istedim diyen Şafak kitabında, anne-oğul ilişkisini ve bunun insanların mutluluğunu nasıl mahvettiğini anlatmak istediğini söylüyor.

Bundan önceki romanlarında hep güçlü, renkli kadın kahramanları olduğunu söyleyen Şafak, bu defa kendimi İskender'in yerine koydum diyor: "İskender için kahraman diyemeyiz. İskender, kalp kıran bir kabadayı. İskender'i eleştirmeden, yargılamadan kendimi onun yerine koymak çok zordu."

6 hafta boyunca çoksatanlar listesinde yer alan kitabının Türkiye'de birçok tartışma yarattığını belirten Şafak, Türkiye karmaşık bir ülke diyor.

'Erkekler yazar, kadınlar okur...'

Kadın okurların ağırlıkta olduğunu, yazı yazmanın ise ataerkil bir eylem olduğunu söyleyen Şafak, kadın yazarların artması gerektiğini düşünüyor: "Erkekler yazar, kadınlar okur. Bunun değiştiğini görmek istiyorum. Daha çok kadın roman, şiir, oyun yazmalı ve erkekler daha çok okumalı."

Yayımlanan her kitabından sonra okur sayısının arttığını belirten Şafak, her kesimden okurlarının olduğunu söylüyor: "Liberal, solcu, feminist, Sunni, Alevi, eşcinsel, ev kadını, iş kadını... Türkiye'de normalde birbiriyle konuşmayan insanlar aynı romanları okuyor."

Elif Şafak, Müslüman olmayan ülkelerde Türk kadın yazar olarak baskı hissedip hissetmediği sorusuna, "Müslüman geçmişi olan bir kadın yazar olunca, kimlik, Müslüman toplumlarda kadın üzerine yazılar yazmanız bekleniyor" diyerek yanıt veriyor.

Bildiğini yaz" kuralına karşı olduğunu söyleyen Şafak, öğrencilerine her zaman kalplerinden geçeni yazmaları konusunda öğüt verdiğini dile getiriyor.

Elif Şafak, 17 Mayıs günü Bristol Festival of Ideas (Fikir Festivali) konuşmacıları arasında yer alacak (Sabit Fikir)