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Yaşam

Şafak: Türk kadınlar, haklarının ellerinden alınabileceğini anladı

Guardian sayfalarında yazar Elif Şafak'ın, Türkiye'deki kürtaj ve sezaryen tartışmalarını ele alan makalesi dikkat çekti

16 Temmuz 2012 13:18

Elif Şafak'ın İngiliz Guardian gazetesine Türkiye'deki kürtaj tartışmaları hakkında bir makale kaleme aldı. Şafak makalesinde, "Kadınlar ancak şimdi müktesep haklarının bir gün ellerinden alınabileceğini anlamaya başladılar" dedi.

Guardian sayfalarında yazar Elif Şafak'ın, Türkiye'deki kürtaj ve sezaryen tartışmalarını ele alan makalesi dikkat çekti. "Sessizlik kadınlara zarar" başlıklı yazıda Şafak, Türkiye'de sezaryen oranlarının gözden geçirilmesi gerektiğini söyleyerek şu noktaya dikkat çekti:

"Anlaması güç olan, kadınların vücutları ve üzerindeki iradelerinin Türkiye'de tartışılma, daha doğrusu tartışılmama şekli. Ülkede Osmanlının son dönemlerine dayanan güçlü bir kadın hareketi olageldi. Fakat kadınlar ancak şimdi müktesep haklarının bir gün ellerinden alınabileceğini anlamaya başladılar. Kürtaj hakkına yönelen son tehditlerin de gösterdiği gibi, toplum hayli kutuplaşmış halde ve karşıt taraflar arasından hemen hiç diyalog yok..."

Farklı kesimler arasında yapıcı bir görüş alışverişi sağlanamadığından dem vuran Şafak şöyle noktalıyor yazısını:

"Sözün yitirildiği noktada, eleştirel fikirler açıkça ve özgürce paylaşılamaz, sessizliğin zararı ise demokrasiye dolayısıyla da kadına olacaktır."

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