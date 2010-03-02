Elif Şafak New York’ta okuyucularıyla buluştu

T24 - Manhattan’daki dünyaca ünlü kitabevi Barnes & Nobles’da yapılan etkinlikte Elif Şafak, ilk önce okuyucularıyla söyleşide bir araya geldi, ardından da kitabını imzaladı.

Son romanı “Aş” ile gündemde olan gazeteci-yazar Elif Şafak, ABD’nin New York kentinde düzenlenen imza gününde okuyucularıyla buluştu.

Şafak, yazarlığa nasıl başladığını, gençlik ve üniversite yıllarını, kitaplarında kullandığı dili ve karakterlerin özelliklerini okuyucularına anlattı.

Amerikalı bir okuyucunun sorusu üzerine “sufizm” ile ilgili düşüncelerini paylaşan Şafak, “Niçin yazarlığı seçtiniz” sorusunu ise şöyle cevapladı:

“Ben yazarlığı çok küçük yaşta seçmedim. Yazarlığın bir yaşam biçimi olduğunu da bilmiyordum. Kitap okumak benim için önemliydi. Her kitap bir kapı açtı. Çok genç yaşta yazmaya başladım. 8-9 yaşlarında yazıyordum. Bunun nedeni de tek başına bir çocuk olarak büyümemdir. Çoğu zaman tek başımaydım. Kelimelerle hayal kurmayı seviyordum. 20’li yaşlarımın başında yazar olmaya karar verdim. Diğer kısım ise egolarımızla ilgili. Yazar olmaya karar verdikten sonra kendimi tamamen bu işe verdim. Yani önce yazma isteği geliyor, sonra da iyi bir yazar olma arzusu.”

Okuyucularının sorularını akıcı bir İngilizce ile cevaplandıran Elif Şafak’ı dinleyenler arasında, Leyla Alaton, Can Kıraç gibi tanınmış isimler de vardı. Şafak’ı eşi, Hürriyet gazetesi yazarı Eyüp Can da yalnız bırakmadı.

Yazar, konuşmasının ardından “Aşk” romanını izledi. Kitapları imzalamadan önce okuyucularıyla tek tek ilgilenen ve onlarla sohbet eden Şafak, bazı hayranlarının isteğini kırmayarak fotoğraf da çektirdi.