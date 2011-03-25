Elif Şafak Guardian yazarı oldu

T24 - Yazar Elif Şafak Guardian’da yazılarına başladı. Şafak, bundan böyle düzenli olarak ayda bir gazetenin web sitesinde makaleler yazacak.







Elif Şafak, Avrupa’nın çeşitli yerlerinden yazar, entelektüel ve akademisyenlerin katıldığı 'Comment is Free Europe' (Yorum Serbest Avrupa) köşesinde edebiyat, kültür ve kadınlık ekseninde makaleler kaleme alacak.



Şafak ilk yazısında töre cinayetlerini ele aldı ve namus kavramını yanlış yerlerde aradığımızın altını çizdi. Bu konunun Türkiye’de ne kadar güncel olduğunu ve yaygın şekilde tartışıldığını vurgulayan Şafak, Türkiye’nin karmaşık bir ülke olduğunu dile getirdiği yazısında, kadınlara verilen özgürlükleri sıralarken kadınların önündeki engellere de değindi.

Elif Şafak’ın yazısı şu paragrafla başlıyor;





Hatice Fırat'ın cenazesi



"Mart ayı Türkiye’de bir başka ‘namus’ cinayetiyle başladı. Akdeniz’de büyük bir liman şehri olan Mersin’de, polis 19 yaşındaki Hatice Fırat’ın cesedini buldu. 40 kez bıçaklanmıştı. Onun hikayesi büyük gazetelerin ilk sayfasında yer alırken, fotoğrafı arkaik bir geleneğin yüzü oldu, ailesiyse cesedine sahip çıkmadı. Cenazesi de akrabaları tarafından kaldırılmadı. Sonunda arkadaşları ve komşularından oluşan bir grup tabutu morgdan alarak yakınlardaki bir mezara taşıdı ve defnetti. Yol boyunca slogan attılar; “Kimsenin namusu olmayacağız”, “Kadına karşı işlenen suçları durdurun”



Cinsiyetlere farklı haysiyet kritiği



"Türkçe’de 'haysiyet'i ifade eden birden fazla kelime var, hepsinin de farklı yan anlamları bulunuyor. Erkeklerin haysiyeti 'namus' kadınların aracılığıyla tanımlanıyor. Bir kadın alçaltıcı bir şey yaparsa, bu, bütün ailesine utanç kaynağı oluyor. 'Onur' sözcüğü daha maskülen ve birinin ülkesi, milliyetçiliği gibi kavramlarla ilişkilendirilerek kullanılıyor. 'Şeref' sözcüğü ise hem kadınlar hem de erkekler için kullanılabilir, ayrıca kadeh tokuştururken de bunu birinin 'şerefine' yapıyoruz. En önemli olanı farklı cinsiyetler için farklı haysiyet kriterleri kullanılıyor olması."



Elif Şafak'ın Guardian'da yayımlanan yazısının orjinali için TIKLAYIN





