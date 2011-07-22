Elif Şafak erkek oldu, kitabı çıkmadan 165 bin sattı

T24- Elif Şafak'ın yeni romanı 1 Ağustos'ta çıkacaktı. Ancak kitap, matbaadayken 165 bin sipariş alınca erken piyasaya sürüldü.

Burcu Aktaş'ın Radikal'de yayımlanan (22 Temmuz 2011) haberi şöyle:



Doğan Kitap tarafından 1 Ağustos’ta çıkacağı duyurulan ve ilk baskısı 200 bin yapılan kitap, matbaadayken internet kitapçıları ve kitabevleri tarafından toplamda 165 bin tane sipariş aldı. Hal böyle olunca Doğan Kitap, ‘İskender’i belirlediği tarihten önce piyasaya çıkarmak durumunda kaldı. Dün online kitap satış sitelerinde okuyucu karşısına çıkan roman, bugün de büyük ve küçük kitabevlerinde satışta.. Önemli bir bölümünü Londra’da yazdığı romanda Elif Şafak, kitabını ‘en çok sevdiklerimizi incitiriz’ cümlesiyle özetliyor. ‘İskender’, adını kitabın başkaraterlerinden birinden alıyor. Roman, Türk-Kürt kökenli, Londra’ya göç etmiş bir aile üzerinden göçmenlerin durumunu anlatıyor. Bir ailenin trajik hikâyesi olarak da adlandırabileceğimiz roman özellikle anne-oğul ilişkisini sorguluyor. Kitabın kapağı da oldukça ilgi çekti. ‘İskender’in kapağında, erkek kılığına girmiş Elif Şafak yer alıyor.