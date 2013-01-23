Elif Şafak Davos’ta konuşma yapacak

Eserleri dünyada 36 dile çevrilen yazar Elif Şafak, İsviçre’nin Davos kentinde bugün başlayacak ve 27 Ocak’a kadar sürecek “Dünya Ekonomik Forumu 2013 Yıllık Toplantısı”na davetli olarak katılıyor.

Şafak, Davos’ta, yarın “Yazarların Yaşamlarını Edebiyata Adamalarındaki İtkiler Nelerdir?” başlıklı etkinlikte, dünyaca ünlü yazar Paulo Coelho ile bir araya gelecek ve bir konuşma yapacak.

Şafak, forumun sanatçıları ve kültürel önderleri çalışmalarına etkin şekilde dahil etme hedefiyle oluşturduğu Sanat ve Toplum Çalışma Grubu’nun toplantısının yanı sıra, iki etkinliğe daha konuşmacı olarak katılacak.

haberturk.com'da yer alan habere göre, 25 Ocak’ta, “Günümüzün İleri Seviyede Bölünmüş Toplumlarında Kimlik Algısı Nasıl Değişiyor?” konulu panelde Mark Pagel, David Rosen, İsmail Serageldin gibi akademisyenlerle bir araya gelecek. “Bilginin Tek Merkezli Olmaktan Çıktığı Devirde Gelecek Kuşaklar Geçmişlerini Nasıl Öğrenecekler?” konulu panelde ise Justine Cassell, Thomas Campbell, Ge Jianxiong gibi kültür dünyasının önde gelen isimleriyle birlikte konuyu tartışacak.